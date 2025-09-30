Palo de Simeone por el calendario: "Los que entienden saben que es difícil"

El partido del Atlético de Madrid fue plácido ante un Eintracht (5-1) que no opuso mucha resistencia en la segunda jornada de Champions League. Pero no tuvo mucha calma Diego Simeone, desplazado a las gradas por su expulsión en Anfield. Eso sí, tuvo tiempo para disfrutar la goleada de los suyos y, también, para dejar un recado por el poco descanso entre partidos.

"Los que entienden saben que es difícil. Hay que tener una cabeza muy fuerte. Los chicos, estos cuatro partidos, han competido de manera brillante y eso me supone orgullo. Cuando tiene cuatro días el descanso es un día más, es un montón. Ahora que ganamos podemos comentarlo, para decirles que no es fácil", espetó el Cholo a los micrófonos de Movistar.

"La temporada es muy dura, muy fuerte, muchos partidos, hay que recuperar y tratar poner un equipo que mantenga una línea. No es fácil poder sostenerla, pero está claro que los chicos están dando el máximo. Es la realidad. No podemos competir siempre con la misma gente", puntualizó también Simeone

ELOGIOS A GRIEZMANN

Tras la expulsión en Anfield por encararse con un aficionado, el argentino tuvo que ver el partido de su equipo desde la tribuna, algo con lo que bromeó: "Se ve mejor de arriba. Se entiende todo mucho más simple. Es positivo que el equipo haya ganado, esté yo abajo o arriba".

Finalmente, dedicó palabras de halago a Antoine Griezmann por alcanzar los 200 goles: "Haber podido acompañarlo en este proceso es maravilloso. Un chico noble, humilde, con jerarquía. Vino como extremo izquierdo y lo invitamos que aprovechara su potencial en la segunda punta. Eso lo hizo atravesar momentos importantísimos en el Atlético. Tiene una humildad y un afecto enorme al club. Estoy muy contento que nos acompañe".