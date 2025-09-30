CHAMPIONS LEAGUE
Palo de Simeone por el calendario: "Los que entienden saben que es difícil"
El entrenador del Atlético de Madrid dejó un recado a los que confeccionan el calendario del fútbol por los partidos tan seguidos
El partido del Atlético de Madrid fue plácido ante un Eintracht (5-1) que no opuso mucha resistencia en la segunda jornada de Champions League. Pero no tuvo mucha calma Diego Simeone, desplazado a las gradas por su expulsión en Anfield. Eso sí, tuvo tiempo para disfrutar la goleada de los suyos y, también, para dejar un recado por el poco descanso entre partidos.
"Los que entienden saben que es difícil. Hay que tener una cabeza muy fuerte. Los chicos, estos cuatro partidos, han competido de manera brillante y eso me supone orgullo. Cuando tiene cuatro días el descanso es un día más, es un montón. Ahora que ganamos podemos comentarlo, para decirles que no es fácil", espetó el Cholo a los micrófonos de Movistar.
"La temporada es muy dura, muy fuerte, muchos partidos, hay que recuperar y tratar poner un equipo que mantenga una línea. No es fácil poder sostenerla, pero está claro que los chicos están dando el máximo. Es la realidad. No podemos competir siempre con la misma gente", puntualizó también Simeone
ELOGIOS A GRIEZMANN
Tras la expulsión en Anfield por encararse con un aficionado, el argentino tuvo que ver el partido de su equipo desde la tribuna, algo con lo que bromeó: "Se ve mejor de arriba. Se entiende todo mucho más simple. Es positivo que el equipo haya ganado, esté yo abajo o arriba".
Finalmente, dedicó palabras de halago a Antoine Griezmann por alcanzar los 200 goles: "Haber podido acompañarlo en este proceso es maravilloso. Un chico noble, humilde, con jerarquía. Vino como extremo izquierdo y lo invitamos que aprovechara su potencial en la segunda punta. Eso lo hizo atravesar momentos importantísimos en el Atlético. Tiene una humildad y un afecto enorme al club. Estoy muy contento que nos acompañe".
- Lo que no se vio del Barça-Real Sociedad: de la 'ópera' de Pedri y Lamine al enfado morrocotudo de Flick
- Gerard Martín, el jugador que nunca decepciona a Flick: 'Vimos el potencial, pero lo que está haciendo...
- Estupor entre el barcelonismo por la última iniciativa en Montjuïc
- Julián Álvarez es el 'nueve' elegido por Laporta
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- Romário, exleyenda azulgrana (59 años), 'enfada' a Brasil por el Barça: "Hasta la muerte"
- Kairat Almaty - Real Madrid, en directo: Alineaciones, horario y dónde ver | Champions League
- El emotivo mensaje de Honda a Marc Márquez