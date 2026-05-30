Palmarés Champions League: todos los ganadores y títulos de Barcelona, Real Madrid y PSG
Así queda el palmarés de la Champions League tras la victoria del PSG ante el Arsenal
El PSG es el nuevo campeón de la Champions League. La victoria frente al Arsenal tras una agónica tanda de penaltis permite al conjunto dirigido por Luis Enrique comenzar a ganar autoridad en el palmarés de la máxima competición europea, dónde ya cuentan con dos victorias después de conquistar de forma consecutiva las ediciones de 2025 y 2026.
La victoria de los parisinos, confirma el cambio de tendencia en la máxima competición europea, que en los últimos años ha visto como nuevos equipos inscribían su nombre en la 'Orejona'. Sin embargo, estos últimos integrantes todavía están muy lejos de los grandes dominadores de la competición.
El palmarés de la Champions League
- 15 títulos: Real Madrid (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024).
- 7 títulos: Milan (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 y 2007).
- 6 títulos: Bayern Múnich (1974, 1975, 1976, 2001, 2013 y 2020) y Liverpool (1977, 1978, 1981, 1984, 2005 y 2019).
- 5 títulos: FC Barcelona (1992, 2006, 2009, 2011 y 2015).
- 4 títulos: Ajax (1971, 1972, 1973 y 1995).
- 3 títulos: Inter de Milán (1964, 1965 y 2010) y Manchester United (1968, 1999 y 2008).
- 2 títulos: Juventus (1985 y 1996), Benfica (1961 y 1962), Nottingham Forest (1979 y 1980), Oporto (1987 y 2004), Chelsea (2012 y 2021) y PSG (2024 y 2025).
- 1 título: Celtic (1967), Hamburgo (1983), Steaua Bucarest (1986), Olympique Marsella (1993), Borussia Dortmund (1997), Feyenoord (1970), Aston Villa (1982), PSV (1988), Estrella Roja (1991) y Manchester City (2023).
Todos los ganadores de la Champions League
2026: PSG (1-1, penaltis vs Arsenal)
2025: PSG (5-0 vs Inter de Milán)
2024: Real Madrid (0-2 vs Borussia Dortmund)
2023: Manchester City (1-0 vs Inter)
2022: Real Madrid (1-0 vs Liverpool)
2021: Chelsea (1-0 vs Manchester City)
2020: Bayern Múnich (1-0 vs PSG)
2019: Liverpool (2-0 vs Tottenham)
2018: Real Madrid (3-1 vs Liverpool)
2017: Real Madrid (4-1 vs Juventus)
2016: Real Madrid (1-1, penaltis vs Atlético)
2015: FC Barcelona (3-1 vs Juventus)
2014: Real Madrid (4-1 vs Atlético)
2013: Bayern Múnich (2-1 vs Borussia Dortmund)
2012: Chelsea (1-1, penaltis vs Bayern)
2011: FC Barcelona (3-1 vs Manchester United)
2010: Inter (2-0 vs Bayern)
2009: FC Barcelona (2-0 vs Manchester United)
2008: Manchester United (1-1, penaltis vs Chelsea)
2007: Milan (2-1 vs Liverpool)
2006: FC Barcelona (2-1 vs Arsenal)
2005: Liverpool (3-3, penaltis vs Milan)
2004: Porto (3-0 vs Mónaco)
2003: Milan (0-0, penaltis vs Juventus)
2002: Real Madrid (2-1 vs Bayer Leverkusen)
2001: Bayern Múnich (1-1, penaltis vs Valencia)
2000: Real Madrid (3-0 vs Valencia)
1999: Manchester United (2-1 vs Bayern Múnich)
1998: Real Madrid (1-0 vs Juventus)
1997: Borussia Dortmund (3-1 vs Juventus)
1996: Juventus (1-1, penaltis vs Ajax)
1995: Ajax (1-0 vs Milan)
1994: Milan (4-0 vs FC Barcelona)
1993: Olympique de Marsella (1-0 vs Milan)
1992: FC Barcelona (1-0 vs Sampdoria)
1991: Estrella Roja (0-0, penaltis vs Olympique de Marsella)
1990: Milan (1-0 vs Benfica)
1989: Milan (4-0 vs Steaua de Bucarest)
1988: PSV Eindhoven (0-0, penaltis vs Benfica)
1987: Porto (2-1 vs Bayern Múnich)
1986: Steaua de Bucarest (0-0, penaltis vs FC Barcelona)
1985: Juventus (1-0 vs Liverpool)
1984: Liverpool (1-1, penaltis vs Roma)
1983: Hamburgo (1-0 vs Juventus)
1982: Aston Villa (1-0 vs Bayern Múnich)
1981: Liverpool (1-0 vs Real Madrid)
1980: Nottingham Forest (1-0 vs Hamburgo)
1979: Nottingham Forest (1-0 vs Malmö)
1978: Liverpool (1-0 vs Brujas)
1977: Liverpool (3-1 vs Borussia Mönchengladbach)
1976: Bayern Múnich (1-0 vs Saint-Étienne)
1975: Bayern Múnich (2-0 vs Leeds United)
1974: Bayern Múnich (1-1 y 4-0 vs Atlético de Madrid)
1973: Ajax (1-0 vs Juventus)
1972: Ajax (2-0 vs Inter)
1971: Ajax (2-0 vs Panathinaikos)
1970: Feyenoord (2-1 vs Celtic)
1969: Milan (4-1 vs Ajax)
1968: Manchester United (4-1 vs Benfica)
1967: Celtic (2-1 vs Inter)
1966: Real Madrid (2-1 vs Partizán)
1965: Inter (1-0 vs Benfica)
1964: Inter de Milán (3-1 vs Real Madrid)
1963: Milan (2-1 vs Benfica)
1962: Benfica (5-3 vs Real Madrid)
1961: Benfica (3-2 vs FC Barcelona)
1960: Real Madrid (7-3 vs Eintracht Frankfurt)
1959: Real Madrid (2-0 vs Stade Reims)
1958: Real Madrid (3-2 vs Milan)
1957: Real Madrid (2-0 vs Fiorentina)
1956: Real Madrid (4-3 vs Stade Reims)
