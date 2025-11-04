Pafos - Villarreal: Horario y dónde ver el partido de Champions League

Pafos y Villarreal se enfrentan este miércoles 5 de noviembre en el Alphamega Stadium en el partido de la Jornada 4 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Pafos - Villarreal y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Juan Carcedo llegará al partido tras un empate con el Kairat (0-0), una derrota ante el Bayern Múnich (5-1) y un empate con el Olympiacos (0-0), por lo que está ubicado en el puesto número 28 con 2 puntos y -4 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Marcelino García Toral registraron una derrota ante el Manchester City (2-0), un empate con la Juventus (2-2) y una derrota ante el Tottenham (1-0), posicionándose en el trigésimo primer puesto con 1 punto y -3 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL PAFOS - VILLARREAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Pafos y Villarreal, correspondiente a la Jornada 4 de la Champions League, se disputa este miércoles 5 de noviembre a las 18:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL PAFOS - VILLARREAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Pafos y Villarreal se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.