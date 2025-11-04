Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Pafos - Villarreal: Horario y dónde ver el partido de Champions League

A qué hora y dónde ver el Pafos - Villarreal de Champions League

El Villarreal todavía no logra sumar su primera victoria en esta edición de Champions League

El Villarreal todavía no logra sumar su primera victoria en esta edición de Champions League / SPORT

Ronald Goncalves

Pafos y Villarreal se enfrentan este miércoles 5 de noviembre en el Alphamega Stadium en el partido de la Jornada 4 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Pafos - Villarreal y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Juan Carcedo llegará al partido tras un empate con el Kairat (0-0), una derrota ante el Bayern Múnich (5-1) y un empate con el Olympiacos (0-0), por lo que está ubicado en el puesto número 28 con 2 puntos y -4 en el diferencial de goles.

Marcelino advierte sobre el Pafos-Villarreal: "¿Somos mejores? Sobre el papel sí, pero eso no te garantiza ganar"

Marcelino advierte sobre el Pafos-Villarreal: "¿Somos mejores? Sobre el papel sí, pero eso no te garantiza ganar"

Por su parte, los comandados por Marcelino García Toral registraron una derrota ante el Manchester City (2-0), un empate con la Juventus (2-2) y una derrota ante el Tottenham (1-0), posicionándose en el trigésimo primer puesto con 1 punto y -3 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL PAFOS - VILLARREAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Pafos y Villarreal, correspondiente a la Jornada 4 de la Champions League, se disputa este miércoles 5 de noviembre a las 18:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL PAFOS - VILLARREAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Pafos y Villarreal se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

