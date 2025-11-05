Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

CHAMPIONS LEAGUE

Pafos - Villarreal, en directo: Champions League, hoy en vivo

Sigue en vivo el partido de la Liga de Campeones entre el Pafos y el Villarreal

Los titulares del Villarreal, antes del inicio del partido contra el Rayo Vallecano.

Los titulares del Villarreal, antes del inicio del partido contra el Rayo Vallecano. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Joel Delgado Sánchez

Joel Delgado Sánchez

Pafos y Villarreal se miden en la cuarta jornada de la Champions League.

Sigue aquí en SPORT todos los detalles del partido.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL