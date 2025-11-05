Pafos - Villarreal, en directo: Champions League, hoy en vivo

Pafos y Villarreal se miden en la cuarta jornada de la Champions League.

Sigue aquí en SPORT todos los detalles del partido.

QARABAG (0) - CHELSEA (1) Gooooooooooooollllll de Estavaoooooo!!! Goooool del Chelseaaaaa, 0-1.

PAFOS (0) - VILLARREAL (0) Buena presión de los de Marcelino ahora

PAFOS (0) - VILLARREAL (0) Partido tranquilo por ahora en Chipre, posesión del Pafos

QARABAG (0) - CHELSEA (0) Posible penalti para los locales, que tras revisión del VAR queda en nada

PAFOS (0) - VILLARREAL (0) Buen corte de David Luiz que le quita el balón de las botas a Mikaudatze cuando iba a golpear

QARABAG (0) - CHELSEA (0) La ha tenido Andrey Santos tras un muy buen pase de George. Buen inicio de los blues

PAFOS (0) - VILLARREAL (0) Paradóoooonnnn del portero del Pafoss!!! La ha tenido Pepé

La acaba de tener Moises Caicedo con un golpeo en la frontal del área que se marcha por arriba

PAFOS (0) - VILLARREAL (0) Ha empezado el Pafos muy ordenado atrás y con ganas de salir rápido a la contra