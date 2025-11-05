En Directo
CHAMPIONS LEAGUE
Pafos - Villarreal, en directo: Champions League, hoy en vivo
Sigue en vivo el partido de la Liga de Campeones entre el Pafos y el Villarreal
Pafos y Villarreal se miden en la cuarta jornada de la Champions League.
Sigue aquí en SPORT todos los detalles del partido.
QARABAG (0) - CHELSEA (1)
Gooooooooooooollllll de Estavaoooooo!!! Goooool del Chelseaaaaa, 0-1.
PAFOS (0) - VILLARREAL (0)
Buena presión de los de Marcelino ahora
PAFOS (0) - VILLARREAL (0)
Partido tranquilo por ahora en Chipre, posesión del Pafos
QARABAG (0) - CHELSEA (0)
Posible penalti para los locales, que tras revisión del VAR queda en nada
PAFOS (0) - VILLARREAL (0)
Buen corte de David Luiz que le quita el balón de las botas a Mikaudatze cuando iba a golpear
QARABAG (0) - CHELSEA (0)
La ha tenido Andrey Santos tras un muy buen pase de George. Buen inicio de los blues
PAFOS (0) - VILLARREAL (0)
Paradóoooonnnn del portero del Pafoss!!! La ha tenido Pepé
La acaba de tener Moises Caicedo con un golpeo en la frontal del área que se marcha por arriba
PAFOS (0) - VILLARREAL (0)
Ha empezado el Pafos muy ordenado atrás y con ganas de salir rápido a la contra
PAFOS (0) - VILLARREAL (0)
La ha tenidoooooo Mikaudatzeeee!!! Solo delante del portero pero no ha golpeado el balón
