Pafos FC, el club del poeta rebelde que hace historia en la Champions

El Pafos FC acaba de escribir la página más gloriosa de su corta historia. El conjunto chipriota, vigente campeón de la liga nacional, logró clasificarse por primera vez a la fase de grupos de la Champions League tras eliminar al Estrella Roja de Belgrado en la ronda de playoffs. El hito se consumó después de haber ganado como visitante por 2-1 en la ida y confirmar la gesta en Chipre, convirtiéndose así en el primer club de la ciudad homónima en llegar a la máxima competición europea.

La institución fue fundada en 2014, tras la fusión de AEK Kouklia y APOP Paphos, y representa oficialmente la memoria de Evagoras Pallikarides, poeta, futbolista y símbolo de la resistencia chipriota contra la ocupación británica. La relación entre fútbol e historia nacional se entrelaza en este club como en pocos lugares de Europa. Pallikarides, nacido en 1938, se destacó desde muy joven por su espíritu rebelde.

UN MÁRTIR EN SU ESCUDO

En 1953, durante las celebraciones por la coronación de la reina Isabel II, protagonizó un episodio que marcó su destino: arrancó la bandera del Reino Unido, la destrozó y con ello encendió protestas que hicieron de Pafos la única ciudad del país sin festejos oficiales. A los 15 años ya había pasado por prisión, y su militancia desembocaría cuatro años más tarde en una condena a muerte por portar un arma. Con la independencia de Chipre en 1960, la figura de Pallikarides fue recuperada y homenajeada también a través del fútbol.

Así nació el Evagoras Paphos FC, que en el año 2000 se fusionó con APOP. El proyecto definitivo llegaría en 2014 con la creación del actual Pafos FC, que debutó en primera división apenas un año después. Durante sus primeras temporadas peleó más por la permanencia que por los títulos, hasta que en 2017 el club pasó a ser controlado en su totalidad por Total Sports Investment, un grupo inversor de origen británico que transformó radicalmente sus aspiraciones.

DE CARCEDO A DAVID LUIZ

El gran paso, sin embargo, lo dieron en el banquillo. En 2023 fue contratado el español Juan Carlos Carcedo, con pasado como asistente de Unai Emery y experiencia en el Zaragoza y el Ibiza. Bajo su mando, el equipo alcanzó una regularidad inédita, que desembocó primero en la conquista de la Copa chipriota en 2024 y, pocos meses después, en el primer título de liga de su historia. Carcedo es ahora el arquitecto de un plantel que mezcla veteranía y juventud, y que cuenta también con presencia española en el campo: el defensa David Goldar, exjugador de Celta y Ponferradina, quien se ha consolidado en la zaga como pieza clave.

El Pafos disputa sus encuentros como local en el Stelios Kyriakides Stadium, con capacidad para poco más de 9.000 espectadores, pero al no cumplir con los requisitos de la UEFA, ha tenido que trasladar sus compromisos europeos al moderno Limassol Arena, en la costa sur de la isla. Allí celebrará ahora un hito sin precedentes para el fútbol chipriota, que contará con un nuevo representante en la élite continental.

El próximo paso será conocer a sus rivales en el sorteo de la fase de liga de la Champions, que se celebrará este jueves. Para el debut oficial en la competición, el técnico español esperará poder contar ya con el fichaje estrella del verano: David Luiz. El central brasileño será otro ladrillo más en el proyecto que edifican poco a poco buscando seguir haciendo historia.