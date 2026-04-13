Paco González se la juega con su pronóstico de Champions y lanza una promesa: "Estoy convencido"

El FC Barcelona cayó 0-2 ante el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League, mientras que el Real Madrid perdió 1-2 en el Santiago Bernabéu ante el Bayern de Múnich.

Las dos eliminatorias quedan abiertas, pero con ventaja para los rivales, y se resolverán en los encuentros de vuelta. El martes 14, los de Flick se verán las caras con los de Simeone en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, mientras que los de Arbeloa visitarán el Allianz Arena el próximo miércoles 15.

En 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño lanzó la gran pregunta de la noche: "¿Crees que remontará el Madrid?". La respuesta de la mayoría de tertulianos fue negativa, con Manolo Lama, Siro López, Palomar y Cañete afirmando que no confían en la remontada.

Sin embargo, Paco González ofreció una visión completamente distinta y defendió una teoría muy particular sobre el desenlace de las eliminatorias: "Ya he dicho que va en pack. Si pasa el Atleti, pasa el Madrid. Si pasa el Barça, pasa el Bayern. A día de hoy creo que pasa el Atleti y el Madrid".

El locutor insistió en que ve todo muy igualado y con finales abiertos: "Yo creo que la eliminatoria va a estar igualada, o sea que va a ser infartante el martes y el miércoles".

Tras el partido del Real Madrid-Bayern, Juanma Castaño señaló que el conjunto blanco incluso mereció algo más en la ida, aunque el resultado final fue un "mal menor". Paco González reafirmó su postura con una apuesta clara: "Yo firmaba el 1-2, y ya sabes la pedrada que tengo yo, pero es que estoy convencido".

El locutor incluso llevó su predicción al extremo en tono distendido, asegurando que estaría dispuesto a "pagar una ronda a todos los oyentes de ‘El Partidazo’ de COPE" si se cumple su pronóstico.

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La tertulia terminó con Juanma Castaño bromeando incluso con la propuesta de la "ronda" en los alrededores de la emisora: "Ponemos una barra fuera de la COPE, que está muy bien esto ahora por aquí alrededor y sin problema".