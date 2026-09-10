Ni Barça ni Real Madrid: Paco González tiene claro quién ganará la Champions

La Champions League arrancó el martes, y los primeros partidos ya han dejado pistas de cómo se encuentran los equipos. Tras los encuentros disputados hasta ahora, el balance de los cinco equipos españoles es de tres victorias y dos derrotas.

El Real Madrid ganó al Inter (2-1), el Barça goleó al Feyenoord (5-1) y el Villarreal se impuso al Dortmund (3-2), mientras que el Atlético perdió ante el Liverpool (2-1) y el Betis cayó frente al Lille (2-3).

Aunque todavía queda muchísima competición por delante y muchos partidos antes de que lleguen las eliminatorias, Paco González ya se ha mojado sobre quiénes son sus favoritos para ganar la Champions. El periodista utilizó una comparación con la Fórmula 1 para colocar a los equipos en una particular parrilla de salida según sus opciones de llegar hasta el final.

En la pole coloca al Bayern de Múnich, mientras que el Barça sería segundo. En la segunda fila sitúa al París Saint-Germain y al Arsenal, aunque reconoce que no tiene claro cuál de los dos estaría por delante: "No sé quién estará en tercera y quién en cuarta posición".

Los jugadores del Barça celebran el gol de Gabriel Jesus / Dani Barbeito

Un escalón más abajo aparecen el Manchester City y el Real Madrid. En el caso del conjunto blanco, Paco González hace una aclaración que deja bastante clara su opinión sobre el momento que atraviesa el equipo: "Al club blanco le meto más por historia que por realmente fe en el juego".

Todavía hay sitio para otro equipo español en su parrilla, y es que el periodista coloca al Atlético de Madrid en la cuarta fila, solamente por el hecho de que la final de esta edición se disputará en el Metropolitano y porque según él, el equipo que juega como anfitrión cuenta con ventaja.

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Paco González no ve al conjunto de Simeone luchando por levantar el trofeo, pero cree que puede avanzar varias rondas: "Metería al Atlético de Madrid porque el anfitrión suele llegar siempre lejos. No a la final, pero suele llegar lejos".