Paco González, sobre el Atlético: "En 15 minutos de arrebato le pintan la cara a cualquiera"

Atlético de Madrid y Arsenal empataron a uno en el Riyadh Air Metropolitano en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League. Fue un partido intenso, de esos que se juegan más con la cabeza que con el corazón en determinados tramos, y que terminó resolviéndose con reparto de puntos tras noventa minutos de máxima exigencia.

Bien es cierto que el conjunto dirigido por el 'Cholo' Simeone mereció más. Disparó más veces que el Arsenal (14 tiros y 5 a puerta, contra 8 y 2 del Arsenal) y tuvo alguna ocasión clarísima de gol, como el mano a mano de Ademola Lookman frente a David Raya, que terminó interceptando el guardameta español.

Pero desde el inicio, los rojiblancos sabían que no iba a ser un duelo sencillo. La tensión, propia de una eliminatoria de este calibre, marcó el ritmo de un encuentro en el que cada error se podía pagar caro.

El Atleti sorprendió a toda Europa

No obstante, los de Simeone se mostraron concentrados, presionando tras pérdida y evitando cualquier internada ofensiva del Arsenal en ataque. El desgaste fue tan agravante en el Metropolitano, que algunos jugadores salieron tocados. Uno de ellos, fue Julián Álvarez, autor del primer y único tanto del Atlético de Madrid que se marchó del terreno de juego tras recibir un golpe, primero en la rodilla, y después en el tobillo.

El partido del Atleti fue valorado muy positivamente por muchos sectores. En el caso del comentarista de Tiempo de Juego, Paco González, consideró que el conjunto colchonero tiene momentos estelares, que pueden con cualquier rival.

"Yo creo que ha demostrado hoy que si tiene 15 minutos de arrebato, le puede pintar la cara a cualquiera", afirmó Paco González. De hecho, el Atleti eliminó al Barça en Copa y en Champions, con momentos de brillantez.

Champions League: Atlético de Madrid - Arsenal, en imágenes. / JUANJO MARTÍN / EFE

"Le pasó contra el Madrid, le pasó contra el Barcelona, y le ha pasado hoy. Griezmann ha tirado una al palo, otra no sé qué, otra no sé cuánto, pero podrían haber caído 2 ó 3 en esos 15 minutos", afirma el comentarista.

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La vuelta será en el Emirates, y el Atlético de Madrid tendrá que dejarse el alma y algo más para superar al Arsenal. En Madrid, el Atlético pudo ampliar distancias, por ejemplo, con el disparo de Griezmann en el minuto 62, pero terminó todo en tablas.