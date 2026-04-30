CHAMPIONS LEAGUE
Paco González, sobre el Atlético: "En 15 minutos de arrebato le pintan la cara a cualquiera"
El comentarista de Tiempo de Juego analizó el encuentro de Champions de semifinales entre el Atlético de Madrid y el Arsenal
Atlético de Madrid y Arsenal empataron a uno en el Riyadh Air Metropolitano en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League. Fue un partido intenso, de esos que se juegan más con la cabeza que con el corazón en determinados tramos, y que terminó resolviéndose con reparto de puntos tras noventa minutos de máxima exigencia.
Bien es cierto que el conjunto dirigido por el 'Cholo' Simeone mereció más. Disparó más veces que el Arsenal (14 tiros y 5 a puerta, contra 8 y 2 del Arsenal) y tuvo alguna ocasión clarísima de gol, como el mano a mano de Ademola Lookman frente a David Raya, que terminó interceptando el guardameta español.
Pero desde el inicio, los rojiblancos sabían que no iba a ser un duelo sencillo. La tensión, propia de una eliminatoria de este calibre, marcó el ritmo de un encuentro en el que cada error se podía pagar caro.
El Atleti sorprendió a toda Europa
No obstante, los de Simeone se mostraron concentrados, presionando tras pérdida y evitando cualquier internada ofensiva del Arsenal en ataque. El desgaste fue tan agravante en el Metropolitano, que algunos jugadores salieron tocados. Uno de ellos, fue Julián Álvarez, autor del primer y único tanto del Atlético de Madrid que se marchó del terreno de juego tras recibir un golpe, primero en la rodilla, y después en el tobillo.
El partido del Atleti fue valorado muy positivamente por muchos sectores. En el caso del comentarista de Tiempo de Juego, Paco González, consideró que el conjunto colchonero tiene momentos estelares, que pueden con cualquier rival.
"Yo creo que ha demostrado hoy que si tiene 15 minutos de arrebato, le puede pintar la cara a cualquiera", afirmó Paco González. De hecho, el Atleti eliminó al Barça en Copa y en Champions, con momentos de brillantez.
"Le pasó contra el Madrid, le pasó contra el Barcelona, y le ha pasado hoy. Griezmann ha tirado una al palo, otra no sé qué, otra no sé cuánto, pero podrían haber caído 2 ó 3 en esos 15 minutos", afirma el comentarista.
La vuelta será en el Emirates, y el Atlético de Madrid tendrá que dejarse el alma y algo más para superar al Arsenal. En Madrid, el Atlético pudo ampliar distancias, por ejemplo, con el disparo de Griezmann en el minuto 62, pero terminó todo en tablas.
- Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
- El vestuario hace la cruz a Mbappé
- La recuperación económica del Barça lo devuelve al 'top' europeo
- El plan B a Bastoni que Deco idea
- Andrada, sancionado con 13 partidos por su puñetazo a Pulido
- Bojan Krkić Sr: 'Apostaría por João Pedro antes que por Julián Álvarez
- Reacciones y polémica del Atlético - Arsenal de la Champions League, en directo
- El Barça busca una salida para Ansu Fati