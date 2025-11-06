Osimhen, el pichichi de la Champions que sonó para el Barça

Ni Kylian Mbappé ni Erling Haaland ni Harry Kane. El máximo goleador de esta Champions no es otro que Victor Osimhen, que ha arrancado la temporada como un tiro y que impulsa al Galatasaray a las puertas del Top-8.

Los turcos se erigen como la gran revelación de la presente edición de la Liga de Campeones, gracias a tres victorias consecutivas que le colocan en la novena posición con los mismos puntos que Liverpool, Real Madrid, Newcastle y PSG.

Pese a un dubitativo comienzo de temporada, sufriendo una goleada en su debut europeo frente al Eintracht (5-1), los de Okan Buruk han logrado darle la vuelta a la tortilla hasta el punto de lograr una racha que no se veía desde diciembre del año 2012. Y si el Galatasaray puede soñar con cotas altas en esta Champions es sin duda gracias a las actuaciones de Victor Osimhen, que sonó a principios de año como posible fichaje del FC Barcelona.

El delantero nigeriano era una de las perlas del Nápoles, equipo en el que anotó la friolera de 71 goles en cuatro temporadas. Pero todo se torció cuando se negó a aceptar la oferta de renovación de De Laurentiis, presidente del club partenopeo que se negó a dejarle marchar de la entidad a un precio cualquiera la temporada pasada. Visto lo visto, con el mercado europeo ya cerrado, la única opción que tuvo Osimhen para evitar un año en blanco era aceptar una salida en 2024 hacia la Superliga Turca en forma de cesión.

Victor Osimhen es el nuevo líder de la clasificación de máximos goleadores de la Champions League / Associated Press/LaPresse

75 'kilos' que empiezan a amortizarse

Allí le esperó con los brazos abiertos el Galatasaray, y él respondió al cariño del club anotando 37 goles la pasada campaña, seis de ellos en la Europa League. Sabedores de que la situación en Italia era irreconducible, los turcos hicieron todo lo posible en verano para ficharle en propiedad. Dicho y hecho. Osimhen fue traspasado al Galatasaray el 31 de julio de 2025 a cambio de 75 millones de euros.

Un precio desorbitado que, sin embargo, está empezando a amortizar a base de goles en la Champions. Osimhen, que se perdió por lesión el partido frente al Eintracht (única derrota del equipo), volvió a colocarse en el escaparate europeo dando el triunfo al Galatasaray frente al Liverpool (1-0) con un tanto desde los once metros. Y repitió en la siguiente jornada con un doblete que encarriló la victoria de los turcos frente al Bodo/Glimt noruego (3-1).

MÁXIMOS GOLEADORES DE LA CHAMPIONS Victor Osimhen (Galatasaray): 6 goles Kylian Mbappé (Real Madrid): 5 goles Harry Kane (Bayern de Múnich): 5 goles Erling Haaland (Manchester City): 5 goles Marcus Rashford (FC Barcelona): 4 goles Lautaro Martínez (Inter): 4 goles Anthony Gordon (Newcastle): 4 goles Fermín López (FC Barcelona): 3 goles Gorka Guruzeta (Athletic): 3 goles Marcos Llorente (Atlético de Madrid): 3 goles

Inmerso en uno de los mejores momentos de su carrera, el nigeriano se puso al frente de la tabla de máximos goleadores de la Champions con un nuevo hat-trick ayer frente al Ajax. Osimhen desatascó el encuentro a la hora de partido con un cabezazo inapelable ante el veterano Pasveer. Pero tenía ganas de más.

Y así llegaron otros dos tantos hasta firmar un triplete que catapulta al Galatasaray. Eso sí, tanto el 2-0 como 3-0 llegaron desde el punto de penalti. Pero hay que marcarlos. Y Osimhen, en estado de gracia, los transformó -uno raso y ajustado y el otro a media altura pero fregando el palo- para sumar ya 6 tantos en Europa, dejando atrás los 5 de Mbappé, Haaland y Kane.