Oportunidad de oro para el Villarreal

Escenario inmejorable para sumar los primeros tres puntos en la Champions League. Con esa idea se planta en Chipre un Villarreal que opta a meterse de lleno en la lucha por acceder a los playoffs de la competición y se mide al Pafos de Juan Carlos Carcedo, que tampoco conoce el triunfo tras la disputa de las tres primeras jornadas de la liguilla.

El Submarino tan solo suma un punto de nueve posibles en su casillero, fruto del empate sobre la bocina ante la Juventus, obra de Renato Veiga. Debutó con una derrota por la mínima contra el Tottenham en Londres y cayó ante un buen Manchester City en una Cerámica que rindió homenaje a Rodri. Sin embargo, afronta la cita rebosando confianza tras cosechar dos triunfos importantes en LaLiga y solventar sin complicaciones el estreno en la Copa del Rey ante el Ciudad de Lucena.

Enchufados

Los de Marcelino asaltaron Mestalla con los tantos de Gerard Moreno y Santi Comesaña y destrozaron sin piedad al Rayo Vallecano el pasado fin de semana. Un recital goleador en el que, junto a los dos futbolistas mencionados, también fueron protagonistas Ayoze y Alberto Moleiro. El regreso de Gerard es, además, la mejor noticia que recibió el cuadro castellonense en este inicio de curso.

Una brillante dinámica que debe trasladarse a la máxima competición continental, pues necesitan obtener una victoria que mantenga vivas sus posibilidades de clasificación. E irá con todo un Marcelino que continúa teniendo a su disposición a todos los efectivos, a excepción de Logan Costa y Will Kambwala, lesionados de larga duración.

Dudas en el once

El debate en la portería continúa abierto. Arnau Tenas apunta a ser el guardián bajo palos, aunque la opción de Luiz Júnior, titular ante el Rayo y en la visita del Manchester City, no debe descartarse. La línea defensiva parece estar más o menos definida, con la duda de que entre Rafa Marín en el eje y de que Mouriño, apercibido, ocupe el lateral derecho.

Parejo y Gueye no partieron de inicio el pasado fin de semana y ganan enteros para ser la pareja en el doble pivote. Y, arriba, la presencia de Mikautadze parece asegurada y está por ver si le acompañan Ayoze o Gerard, o incluso Tani Oluwaseyi.

Se ponen a 50

El cuadro chipriota, que suma un punto más en su casillero tras empatar a domicilio con el Kairat Almaty y el Olympiacos de Mendilibar, está dirigido por el técnico riojano Juan Carlos Carcedo, que afronta su tercera temporada en el banquillo del Pafos. Cuenta, eso sí, con la baja por sanción de Joao Correia, expulsado en la última jornada.

Juan Carlos Carcedo, durante el partido de Champions contra el Olympiakos / AP

Será un partido especial para un Pafos que se verá las caras por primera vez con un rival español en competición europea. También lo será para el Villarreal, que cumplirá su partido número 50 en la Champions League, un registro alcanzado tras cinco participaciones y una fase previa. Un hito que le sitúa como el séptimo equipo español con más encuentros en dicha competición, por detrás de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla y Deportivo de la Coruña.