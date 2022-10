Este es el once del Sevilla para la 'final' ante el Copenhague

Los de Sampaoli buscarán asegurar la tercera plaza para meterse en Europa League El técnico introduce hasta tres cambios en su formación

El Sevilla se juega hoy su continuidad en una competición europea. Con el pase a octavos prácticamente fuera de su alcance, los de Sampaoli se disputan la tercera plaza del Grupo G ante el Copenhague, y con ello, la posibilidad de meterse en la Europa League.

Ambos equipos se plantarán en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán con solamente dos puntos en su casillero, necesitados de sumar su primera victoria en el partido correspondiente a las quinta jornada de la Champions League. Sí es verdad que el equipo danés viene de un más que meritorio empate ante el Manchester City, encuentro en el que Guardiola dio descanso a Haaland. Sin embargo, cosecha una mala racha, ya que solo ha logrado una victoria en los últimos once partidos disputados.

La situación del conjunto hispalense tampoco es la mejor. Los de Sampaoli fueron derrotados el pasado sábado por 3-1 en el Santiago Bernabéu por el Real Madrid, además de haber conseguido sumar una victoria en los primeros cinco partidos del técnico argentino.

No hay duda que lo que viviremos hoy en Nervión será una final, porque el objetivo del Sevilla es sumar sus primeros tres puntos de la competición para asegurarse así, la tercera plaza de la clasificación para poder disputar la Europa League.

Sampaoli ha introducido algún cambio en cuanto a la formación que sacó en el encuentro liguero. Ante la obligatoria ausencia de Óliver Torres, el 'Papu' Gómez ha sido el elegido para ocupar su puesto. Además, el técnico ha apostado esta vez por un 4-2-3-1, dejando a la línea defensiva y al doble pivote intactos, pero serán el mencionado Papu Gómez, Suso y Dolberg quienes acompañarán a Isco en la punta de ataque.

Este es el once del Sevilla para enfrentarse al Copenhague: Dmitrovic; Montiel, Gudelj, Marcao, Telles; Jordán, Rakitic, Suso; Papu Gómez, Isco; Dolberg.

Our #UCL 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈! 💪



⚪️ 4️⃣ changes 🔄

🔴 Dolberg starts up top 🇩🇰

⚪️ Dmitrovic in goal 🧤 pic.twitter.com/uUGFnqdP5S