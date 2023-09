Onana entona el 'mea culpa'

El portero del Manchester United dijo que perdieron el partido ante el Bayern por su culpa El camerunés llegó este verano al United por más de 50 millones de euros para sustituir a David de Gea y aún no ha cumplido las expectativas

André Onana, portero del Manchester United, pidió disculpas por su actuación ante el Bayern de Múnich y dijo que perdieron el partido por su culpa. El arquero camerunés cometió un error en el primer gol del Bayern, obra de Leroy Sané, en un disparo desde fuera del área en el que pudo hacer más, y que permitió a los alemanes ponerse por delante muy rápido.

"Esta es la vida del portero. Es difícil, porque empezamos muy bien y después de mi error perdimos el control del partido. Ha sido complicado, especialmente para mí, porque he sido el que he fallado", dijo Onana a TNT Sports, operador que retransmite la Champions League en el Reino Unido. "Estuvimos bien con la pelota y ellos no crearon muchas ocasiones, pero en su primer disparo cometo un error. Fue la clave y el equipo se vino abajo por ese fallo. Si no ganamos hoy es por mí".

Onana llegó este verano al United por más de 50 millones de euros para sustituir a David de Gea, que se quedó libre tras más de una década en el club. Sin embargo, el arquero aún no ha cumplido con las expectativas que levantó su fichaje. "Tengo que aprender de esto y ser fuerte. Tengo mucho que demostrar. Mi inicio en Mánchester no ha sido bueno, no como me gustaría. Ha sido uno de mis peores partidos", afirmó Onana.