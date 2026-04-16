Olise, MVP y un recado que no gustará al madridismo: "¿El rey de la competición?"

Michael Olise (Londres, 2001) es un futbolista con aura. Un elegido. Su recital en el Santiago Bernabéu sólo pilló desprevenidos a quienes no conocían su fútbol. Fue una muestra más de su incomparable talento. Sus cifras son el mejor aval: 18 goles y 29 asistencias en 43 apariciones. Descomunal.

Se sale del molde. Nunca ha estado ligado a una marca de botas. Y, como ritual previo a los partidos, arrastra los pies para probar el césped y regresa al vestuario. Aura. El Bayern pagó 53 millones al Crystal Palace por él en verano de 2024... tremenda ganga. Una apuesta acertadísima y que retrata, sin ir más lejos, a un Real Madrid que desembolsó 60 millones en Franco Mastantuono.

Atípico

Lo dicho. Es un chico especial. El propio Bayern lo equipara al mismísimo Arjen Robben y en sus venas confluyen hasta cuatro culturas. Nació y se crió en Inglaterra, no en Francia. De padre inglés de origen nigeriano y madre francesa de origen argelino, nació en White City, a las afueras de Londres. Curiosamente, pasó por las academias de Arsenal, Chelsea y City, pero ninguna de ellas apostó realmente por su talento.

Se decantó por jugar con Francia gracias a la nacionalidad de su madre. Del Reading dio el salto al Crystal Palace, club en el que tiraría la puerta abajo y llamaría la atención de los grandes.

Aficionado al ajedrez, porque "hay que planificar los movimientos, calcular exactamente qué pieza tiene que estar dónde y cuándo", volvió a domar a la defensa blanca en el Allianz Arena. Puso el 4-3 definitivo en el minuto 94 y mandó al Real Madrid a casa. Recibió un balón de Kane, trazó la diagonal, se abrió hueco entre Mastantuono y Mendy y no lo pensó: zurdazo directo a la escuadra.

En el Bernabéu asistió al ariete inglés, pero quería su gol. Y lo consiguió. Le valió, además, el MVP: "Lo había intentado cinco o seis veces antes y el balón había salido cerca. Al final entró y fue bonito", expresó. Kane, sin embargo, explicó en 'CBS Sports Golazo' que "le estaba gritando para que se fuera al córner, pero al final acabó marcando y regalándome una asistencia por la cara".

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Olise, un chico de pocas palabras, dejó una respuesta que no tuvo desperdicio cuando fue preguntado en ‘TNT Sports Brasil’ por las sensaciones de derrotar al "rey de la competición". "¿El rey de la competición?", repreguntó tras quedarse unos segundos pensativo. El periodista le recordó que el Real Madrid suma 15 ‘Orejonas’ y el extremo se limitó a responder: "Sí, sí".