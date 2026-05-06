Del Olise-Luis Díaz al Khvicha-Doué: ¿Cuánto dinero cuesta formar una dupla de extremos digna de unas 'semis' de Champions?

El Allianz Arena está listo para vivir la batalla final entre dos de los mayores colosos del fútbol europeo. Múnich acogerá el segundo y definitivo asalto entre Bayern y PSG, con un listón demasiado alto tras el partido de la ida (5-4), catalogado como uno de los mejores encuentros de la historia de la Champions.

Culpables de ello fueron los nueve goles que se vivieron en el Parque de los Príncipes en un auténtico recital de fútbol ofensivo que no solo maravilló al espectador neutral, sino también a Luis Enrique y Vincent Kompany, exhaustos tras el tremendo despliegue físico de sus plantillas y el frenético ritmo del partido.

El buen rollo de Luis Enrique y Kompany tras el partido / -

Claro está que se enfrentaban dos de los mejores tridentes del mundo y que volverán a verse las caras esta noche en el Allianz Arena en busca de una plaza en la gran final de Budapest. Pero, ¿cuánto cuesta juntar una dupla de extremos que permita deleitar de la forma que lo hicieron parisinos y bávaros en unas semifinales de la Champions?

Porque en Francia no solo vieron portería el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y el que probablemente sea el mejor delantero centro del mundo, Harry Kane, sino que también fueron decisivos los cuatro extremos que sacudieron ambas defensas y que participaron (todos ellos) en el 5-4 a base de regates, desequilibrio, velocidad, potencia, asistencias y goles.

Michael Olise-Luis Díaz

El Bayern confía en alcanzar la gran final bajo el liderazgo de Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz. El extremo francés, de 24 años, está tasado actualmente en 140 millones de euros, según datos de 'Transfermarkt'. Pagó el club bávaro 53 'kilos' por él al Crystal Palace en 2024 cuando tan solo valía 55 millones, por lo que su revalorización en tan solo dos temporadas ha sido apoteósica en una clara apuesta ganadora de los germanos.

Luis Díaz y Olise, extremos del Bayern / EFE

Por su parte, el colombiano, de 29 años, ronda hoy los 70 millones de euros, misma cantidad de dinero que desembolsó el Bayern por él el pasado verano para sacarlo de Liverpool. Tras su excelente temporada y con un Mundial a la vuelta de la esquina, Luis Díaz apunta a un crecimiento brutal de su valor.

Valor de los extremos del Bayern Michael Olise (extremo derecho francés, 24 años) Valor actual: 140 millones

Precio que pagó: 53 millones Luis Díaz (extremo izquierdo colombiano, 29 años) Valor actual: 70 millones

Precio que pagó: 70 millones TOTAL Valor actual: 210 millones

Precio que pagó: 123 millones

Doué-Kvaratskhelia

Pasando al bando francés, tanto Kvaratskhelia como Doué fueron claves junto a Dembélé en la victoria que les da ventaja en la eliminatoria. El georgiano anotó dos goles y el francés dio dos asistencias, pero ambos fueron auténticos puñales en las bandas de Josip Stanisic y Alphonso Davies.

Kvaratskhelia y Doué, extremos del PSG / EFE

80 millones de euros tuvo que pagar el PSG al Nápoles para fichar a Kvaratskhelia, uno de los mejores extremos del mundo a sus 25 años. Visto lo visto, incluso se podría decir que fue una auténtica 'ganga'. Por aquel entonces -mercado de enero de 2025-, el georgiano estaba tasado en 85 'kilos' y ahora ya vale 90M, siendo uno de los líderes del PSG de Luis Enrique pese a su juventud.

Noticias relacionadas

Y caso parecido en el otro extremo con Désiré Doué, que con tan solo 20 años ha tirado la puerta abajo hasta ser titular en el vigente campeón de Europa. 90 millones costaría hoy en día el francés, que en 2024 fue fichado por el PSG procedente del Rennes por 50 'kilos', un precio que parecía desorbitado al estar tasado en 30M y no haber explotado definitivamente. Pero el tiempo ha terminado dándole la razón.