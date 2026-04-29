Olise, Kvaratskhelia, Luis Díaz... la Champions reabre el debate del extremo

La importancia de los extremos en el fútbol actual ha quedado de nuevo en evidencia en las semifinales de la Champions League entre Bayern de Múnich y PSG. En una eliminatoria de máximo nivel, los futbolistas de banda han vuelto a marcar diferencias con desborde, desequilibrio y capacidad para decidir partidos al más alto nivel.

Las actuaciones de jugadores como Luis Díaz, Olise, Kvaratskhelia o Ousmane Dembélé han reforzado una tendencia que lleva tiempo consolidándose en el fútbol europeo, donde el uno contra uno y la amplitud ofensiva son cada vez más determinantes para romper defensas. Y todavía más en partidos de este nivel.

En el caso del PSG, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia fueron dos de los grandes agitadores ofensivos del partido. Dembélé tuvo un impacto decisivo en el marcador, transformando un penalti antes del descanso para situar el 3-2 en un duelo de constantes alternativas y, además, ampliando su influencia en la segunda parte con otra acción determinante que le permitió cerrar su actuación con dos goles.

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A su lado, Kvaratskhelia volvió a marcar diferencias desde la izquierda, iniciando su participación con una acción individual de enorme calidad para igualar el choque y sosteniendo durante todo el partido su amenaza en el uno contra uno, desbordando con frecuencia a la defensa bávara y siendo capaz también de firmar un doblete.

En el Bayern de Múnich, Michael Olise y Luis Díaz fueron los principales focos de peligro en ataque. Olise tuvo una presencia constante en la primera parte, participando en la construcción ofensiva del equipo y firmando el empate a dos parcial con un gol que mantuvo a los alemanes dentro de un intercambio de golpes continuo.

Ya en la segunda mitad, Luis Díaz asumió el protagonismo ofensivo, generando situaciones constantes de desequilibrio desde la banda, imponiéndose en el uno contra uno y recortando distancias en el tramo final con un espectacular gol que mantuvo viva la eliminatoria gracias a su velocidad.

Luis Díaz, ante el PSG / MOHAMMED BADRA

Estas actuaciones han vuelto a poner el foco en el peso específico de los extremos. En partidos de máxima exigencia como los disputados entre Bayern de Múnich y PSG, la capacidad de desequilibrio por banda se ha convertido en un factor diferencial, algo que en el Barça no pasa desapercibido mientras se sigue trabajando en la planificación de la plantilla de cara a la próxima temporada.

En el caso de Marcus Rashford, su futuro continúa generando incertidumbre en el mercado y su situación es seguida de cerca por varios clubes de primer nivel. En el Barça no se ha tomado todavía una decisión definitiva y el escenario sigue abierto a la espera de cómo evolucione el mercado estival y las condiciones que puedan darse para acometer una operación de este nivel.

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Marcus Rashford, en el Coliseum, después de marcar / EFE

Mientras tanto, en la dirección deportiva blaugrana se mantienen activas varias alternativas para reforzar el ataque por banda. Entre los nombres que han aparecido en la órbita del club están Jan Virgili, joven talento con proyección y pasado reciente en el Barça, y Abde, cuyo excelente rendimiento y conocimiento de la casa le convierten en una opción muy valorada por la entidad azulgrana.