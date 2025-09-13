CHAMPIONS
Odegaard KO antes de visitar San Mamés
El noruego se marchó lesionado en los primeros minutos del partido ante el Nottingham Forest
EFE
Londres
Martin Odegaard, capitán del Arsenal, se lesionó este sábado en el partido de Premier League contra el Nottingham Forest y peligra su presencia este martes contra el Athletic Club de Bilbao.
El centrocampista noruego, que ya estuvo lesionado en el hombro en el segundo partido de liga contra el Leeds United, se llevó un golpe en el costado a los pocos minutos de partido y tuvo que ser sustituido por Ethan Nwaneri.
Odegaard se une a una enfermería del Arsenal en la que ya están Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Jesús y Christian Norgaard.
No se espera que ninguno de ellos llegue al debut en Champions League contra los bilbaínos.
