Odegaard desatasca al subcampeón

Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Así de fácil y de sencillo se puede resumir la victoria del Arsenal en su visita al Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles (0-1) en un partido en el que los de Arteta pudieron golear, pero que se valieron de un único gol de Odegaard en el tramo final el encuentro.

Finalista de la pasada edición, los 'gunners' son uno de los equipos llamados a llevar el cartel de favorito en la presente Champions y su inicio de temporada así lo está reforzando. Pleno de victorias en la Premier y ahora estreno triunfal en Europa, con una demostración de juego control.

Pese a ello, los de Arteta perdonaron mucho y cerca estuvieron de terminar pagándolo caro, aunque un gran disparo de Martin Odegaard en el minuto 75 pudo romper finalmente la resistencia napolitana que tuvo en sus guardametas los grandes culpables de que el Arsenal no se fuera con una goleada. Lo hizo Meret en la primera mitad y Milinkovic-Savic en la segunda, sustituyendo al italiano que se marchó lesionado al descanso.

Desde el inicio mandó el Arsenal, que pudo romper el empate en varias ocasiones claras, sobre todo en un cabezazo franco de Merino en el minuto 22 y en un mano a mano de Saka que solo ante el guardameta mandó el balón muy arriba en un disparo incomprensible. El Nápoles se aferraba a su plan de resistir y salir a la contra y en alguna de ellas cerca estuvo de dar un susto a David Raya, aunque tampoco supieron encontrar nunca ese pase final.

El descanso acentuó lo vivido en los primeros 45 minutos, aunque las ocasiones claras no conseguían aparecer. Mucha posesión, por encima del 80% en algunos momentos, e infinitos remates que no acabaron en nada, hasta que Odegaard pudo acertar tras una gran pared con Tzolis.

Tras el gol, pudo sentenciar el Arsenal con un fallo incomprensible de Madueke y acabó sufriendo porque De Bruyne pudo tener el empate, aunque tampoco acertó.

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Al final, justicia por lo vivido sobre el césped para un Arsenal que suma tres puntos en un campo complicado. El siguiente reto europeo de los de Arteta será la visita del Lille.