Octavos de la Champions League 2025/26: partidos hoy, a qué hora y dónde ver por TV y en directo

La Champions League se prepara para cerrar el telón de los octavos de final, primera ronda eliminatoria en la que han salido a escena los ocho mejores clasificados de la fase liga, con la disputa de los últimos partidos de vuelta. Este miércoles 18 de marzo, ocho equipos mediran sus fuerzas en la máxima competición europea en busca de los cuatro billetes en juego hacia los cuartos de final.

El primer representante del fútbol español que tendrá la oportunidad de certificar su presencia en la próxima ronda hoy será el FC Barcelona, que recibe al Newcastle en el Spotify Camp Nou. Los azulgranas contarán con el factor campo a favor para desnivelar la balanza a su favor en la eliminatoria, que se encuentra empatada tras el primer asalto en St. James' Park.

Más cómodo se antoja el partido del Atlético de Madrid, que se desplaza hasta Londres para enfrentarse al Tottenham. Los rojiblancos cuentan con un amplio colchón gracias al 5-2 cosechado en la ida, pero no pueden despistarse ante unos 'spurs' que todavía no han dicho su última palabra.

El Atlético de Madrid, uno de los equipos que saldrá a escena en Champions League hoy miércoles 18 de marzo / AFP7

¿Qué partidos se juegan hoy en la Champions League?

FC Barcelona - Newcastle: 18:45 horas (CET) en M+ Liga de Campeones (M60 O115)

- Newcastle: 18:45 horas (CET) en M+ Liga de Campeones (M60 O115) Bayern de Múnich - Atalanta: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 4 (M180 O119)

Liverpool - Galatasaray : 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118)

Tottenham - Atlético de Madrid: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones (M60 O115)

¿Dónde ver todos los partidos de la Champions League por TV y online?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos de los octavos de final y del resto de rondas eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

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