CHAMPIONS LEAGUE
Octavos de la Champions League 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV y en directo
A qué hora empieza hoy los partidos de la Champions League y en qué canal de TV ver la vuelta de los octavos de final desde España
La Champions League vuelve a escena con la disputa de la vuelta de los octavos de final, primera ronda eliminatoria en la que han salido a escena los ocho mejores clasificados de la fase liga. Desde este martes 17 de marzo, dieciséis equipos mediran sus fuerzas en la máxima competición europea en busca de los ocho billetes en juego hacia los cuartos de final.
El primer representante del fútbol español que tendrá la oportunidad de certificar su presencia en la próxima ronda será el Real Madrid, que se desplaza hasta Manchester con el objetivo de sellar una eliminatoria que parece tener más que encarrilada. Los blancos defenderán una ventaja de tres goles gracias al hat-trick de Fede Valverde en el partido de ida.
El miércoles llegará el turno de FC Barcelona y Atlético de Madrid, que se enfrentan a Newcastle y Tottenham respectivamente. Los rojiblancos tienen el viento de cara tras el contundente 5-2 cosechado en la ida, mientras que los azulgranas intentarán aprovechar el factor campo para desnivelar el 1-1 registrado en St. James' Park.
¿Qué partidos se juegan hoy en la Champions League?
- Sporting CP - Bodø/Glimt: 18:45 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117)
- Arsenal - Bayer Leverkusen: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117)
- Chelsea - PSG : 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118)
- Manchester City - Real Madrid: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones (M60 O115)
¿Dónde ver todos los partidos de la Champions League por TV y online?
Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos de los octavos de final y del resto de rondas eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los octavos de final de la Champions League a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas, las mejores de los protagonistas y el mejor resumen de la jornada.
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