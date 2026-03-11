Octavos Champions League hoy: partidos, horarios y dónde ver por TV y en directo

La Champions League cierra este miércoles 11 de marzo los partidos de ida de los octavos de final. Una vez disputadas las cuatro primeras eliminatorias, llega el turno para el resto de encuentros con el Real Madrid que entra en escena como principal duelo de la jornada con su partido contra el Manchester City.

Pep Guardiola vuelve al Bernabéu en lo que se está convirtiendo una cita habitual en la Champions League. Los blancos llegan tras pasar la ronda previa contra el Benfica para medirse a uno de los ocho mejores clasificados de la fase de liga. Es un partidazo, el duelo que todos esperan ver y una eliminatoria que promete emociones fuertes. Arbeloa no podrá contar con Belligham, Mbappé, Rodrygo y Carreras, que no llegan por lesión; en el City, las bajas de Gvardiol, Rico Lewis y Kovacic son las más destacadas.

No será el único partidazo de la jornada de este miércoles. En Alemania, el Bayer Leverkusen recibe al Arsenal, uno de los favoritos de esta edición. Intersante también el duelo del increíble Bodø/Glimt contra el Sporting Club de Portugal, como también lo será el cruce de los millonarios entre el París Saint-Germain y el Chelsea en París. La Champions League entra en su fase decisiva y solamente los mejores equipos del continente siguen adelante.

Vinicius fue el protagonista de la última eliminatoria del Real Madrid en Champions / EFE

¿Qué partidos se juegan hoy en la Champions League?

Miércoles 11 de marzo Bayer Leverkusen - Arsenal: 18:45 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117)

Bodø/Glimt - Sporting CP: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118)

PSG - Chelsea: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117)

Real Madrid - Manchester City: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones (M60 O115)

¿Dónde ver todos los partidos de la Champions League por TV y online?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos de los octavos de final y del resto de rondas eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los octavos de final de la Champions League a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas, las mejores de los protagonistas y el mejor resumen de la jornada.