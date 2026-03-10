Octavos Champions League 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV y en directo

La Champions League vuelve a escena con la disputa de los octavos de final, primera ronda eliminatoria en la que participarán los ocho mejores clasificados de la fase liga. Desde este martes 10 de marzo, dieciséis equipos saldrán a escena en la máxima competición europea en busca de los ocho billetes en juego hacia los cuartos de final.

Los primeros representantes del fútbol español en salir a escena serán FC Barcelona y Atlético de Madrid. Los azulgranas se desplazan hasta Inglaterra para enfentarse al Newcastle en una eliminatoria que reeditará el enfrentamiento de la primera jornada de la fase liga, mientras que los rojiblancos recibirán a un Tottenham en horas bajas

El miércoles llegará el turno del Real Madrid, que recibirá al Manchester City en una eliminatoria que se ha convertido en todo un clásico de la Champions League. Los blancos cayeron en su último precedente ante los de Pep Guardiola, pero el recuerdo de la contundente victoria en los playoffs de la edición anterior todavía está vigente.

Imagen del último partido entre Real Madrid y Manchester City / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿Qué partidos se juegan hoy en la Champions League?

Martes 10 de marzo Galatasaray - Liverpool: 18:45 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117)

Atalanta - Bayern de Múnich: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118)

Atlético de Madrid - Tottenham: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117)

- Tottenham: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117) Newcastle - FC Barcelona: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones (M60 O115) Miércoles 11 de marzo Bayer Leverkusen - Arsenal: 18:45 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117)

Bodø/Glimt - Sporting CP: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118)

PSG - Chelsea: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117)

Real Madrid - Manchester City: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones (M60 O115)

¿Dónde ver todos los partidos de la Champions League por TV y online?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos de los octavos de final y del resto de rondas eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los octavos de final de la Champions League a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas, las mejores de los protagonistas y el mejor resumen de la jornada.