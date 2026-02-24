Así está el cuadro de la Champions en octavos: equipos clasificados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético

El cuadro de la fase final de la Champions League comienza a tomar forma. Con la vuelta de los playoffs en juego, cada vez queda menos para conocer la identidad de los ocho equipos que completarán el elenco de participantes de los octavos de final de la máxima competición europea.

Los playoffs de la Champions League, ronda que se disputa desde la edición anterior, están formados por los equipos que terminaron la fase liga entre la 9ª y la 24ª posición de la clasificación. Entre ellos figuran Real Madrid y Atlético, ambos privados de la posibilidad de acceder al top-8 por culpa de sus respectivas derrotas en la última jornada. La posición final de los dos equipos de la capital española, 9o y 14o respectivamente, les permite afrontar el decisivo partido de vuelta con el factor campo a su favor.

El primero de los representantes españoles en jugarse el billete a octavos de final fue el Atlético de Madrid, que lo consiguió tras una cómoda victoria ante el Brujas. El 'hat-trick' de Sorloth, sumado al tanto de Johnny Cardoso, inclinaron la balanza a favor de los rojiblancos, que previamente habían empatado a domicilio.

El centrocampista del Atlético de Madrid Johnny Cardoso celebra su gol / Juanjo Martín / EFE

El miércoles llegará el turno del otro representante nacional, el Real Madrid. Los blancos, que reciben al Benfica en el Bernabéu, afrontan el decisivo partido de vuelta con el viento de cara gracias a la mínima ventaja conseguida en Da Luz.

El cuadro final de la Champions League en octavos

Arsenal o Bayern Múnich vs ganador Borussia Dortmund - Atalanta u Olympiacos - Bayer Leverkusen

Liverpool o Tottenham vs Atlético de Madrid o ganador Galatasaray - Juventus

o ganador Galatasaray - Juventus FC Barcelona o Chelsea vs ganador Mónaco - PSG o Qarabag - Newcastle

Sporting de Portugal o Manchester City vs ganador Benfica - Real Madrid o Bodo/Glimt - Inter

Los resultados de los playoffs de la Champions League

Ida Martes, 17 de febrero Galatasaray - Juventus: 5-2

Mónaco - PSG: 2-3

Borussia Dortmund - Atalanta: 2-0

Benfica - Real Madrid: 0-1 Miércoles, 18 de febrero Qarabag - Newcastle: 1-6

Brujas - Atlético de Madrid : 3-3

: 3-3 Bodo/Glimt - Inter: 3-1

Olympiacos - Bayer Leverkusen: 0-2

Vuelta Martes, 24 de febrero Atlético de Madrid - Brujas: 4-1

Brujas: 4-1 Newcastle - Qarabag : 21:00 horas (CET)

Inter - Bodo/Glimt: 21:00 horas (CET)

Bayer Leverkusen - Olympiacos: 21:00 horas (CET) Miércoles, 25 de febrero Atalanta - Borussia Dortmund: 18:45 horas (CET)

PSG - Mónaco: 21:00 horas (CET)

Juventus - Galatasaray: 21:00 horas (CET)

Real Madrid - Benfica: 21:00 horas (CET)

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions League?

Una vez se celebre el sorteo del cuadro final de la competición, la Champions League dará paso a los octavos de final. Esta ronda eliminatoria se disputará, como el resto, a doble partido, con los partidos de la ida programados para el 10/11 de marzo y la decisiva vuelta para el 17/18 de marzo.