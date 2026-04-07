Oblak no viaja a Barcelona: estos son los convocados por Simeone

A pesar de que Jan Oblak se reincorporó al grupo durante la semana y participó con normalidad en el entrenamiento del martes del Atlético de Madrid, el esloveno no ha podido recuperarse completamente de la distensión muscular que sufre en el costado y, por ello, no formará parte de la convocatoria para el partido de ida de los cuartos de final de la Champions frente al Barça.

Jan Oblak, meta del Atlético / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El guardameta acumula ya cinco encuentros consecutivos sin jugar debido a esta lesión. En su ausencia, Juan Musso volverá a ocupar la portería. Además, a su baja se suman las de Pablo Barrios, Johnny Cardoso y José María Giménez para el compromiso de este miércoles.

El club rojiblanco informó a través de sus canales oficiales, antes de desplazarse a Barcelona, que “Oblak, Johnny y Barrios continúan con sus procesos de recuperación, mientras que Giménez, con molestias físicas, queda pendiente de evolución y tampoco ha sido incluido en la lista”. El central es baja tras las molestias sufridas en el último encuentro de liguero, justamente ante el Barça.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid / EFE

Ante este escenario, Simeone ha incluido en la convocatoria a Salvador Esquivel y Mario de Luis, además del lateral izquierdo Julio Díaz, habitual en las últimas listas del primer equipo.

En el lado positivo, el técnico argentino recupera a Marc Pubill, ausente en los dos últimos partidos por una lesión en las costillas, y a Rodrigo Mendoza, que no había estado disponible en los cinco encuentros anteriores debido a un esguince en el tobillo derecho.

La lista de convocados la integran 22 futbolistas: los porteros Juan Musso, Salvador Esquivel y Mario de Luis; los defensas Marc Pubill, Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri y Julio Díaz; los centrocampistas Koke Resurrección, Marcos Llorente, Obed Vargas, Thiago Almada y Alex Baena; los extremos Nico González y Giuliano Simeone; y los delanteros Ademola Lookman, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Antoine Griezmann.