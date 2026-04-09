El nuevo veredicto de Henry sobre su equipo favorito para ganar la Champions League

La ventaja mínima obtenida en la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Sporting de Portugal no fue suficiente para convencer a Thierry Herny que el Arsenal sea el claro favorito para alzar el título esta temporada.

Ahora desempeñándose como analista para la cadena estadounidense, CBS, Henry ha argumentado a lo largo de la temporada que el Arsenal es uno de los contendientes más fuertes; pero en su más reciente valoración del equipo, no reforzó esta idea.

Para el exdelantero francés, el equipo dirigido por Arteta no mostró "mucha creatividad" para superar al Sporting en calidad de visita y simplemente se conformó con "hacer lo que se supone que debes hacer".

Visiblemente molesto por la manera en que el equipo del cual es máximo goleador histórico consiguió la victoria por la mínima ventaja, Henry optó por no dar una valoración definitiva, limitándose a comentar que queda esperar a ver "lo que pueden hacer en el Emirates" en el juego de vuelta y que su veredicto final lo dará cuando termine la eliminatoria.

Kai Havertz celebra su gol con el que el Arsenal toma ventaja en los cuartos de final de la Champions League / EFE

Un nuevo favorito

Mientras que Henry prefirió no ser demasiado crítico con lo mostrado por el Arsenal, los mercados de predicción han colocado al Bayern Múnich como el nuevo favorito para ganar la Champions.

La victoria de los bávaros (1-2) sobre el Real Madrid en la ida de los cuartos de final, que cerrarán la eliminatoria en Alemania, le dio un impulso al Bayern para alcanzar una probabilidad del 30% de ganarlo todo esta temporada.

Bien dicen que una marea alta eleva todos los barcos y tras concluida la ida de estas eliminatorias, las probabilidades del Arsenal también subieron, escalando de un 26% al mismo 30% que presume el Bayern.

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Tanto Arsenal como Bayern cerrarán la vuelta de sus partidos en casa, gozando de una ventaja de apenas un gol en el marcador global, por lo que pese a lo esperado por los mercados para coronar a un campeón, la Champions League podría tener una sorpresa más por revelar.