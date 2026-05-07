El nuevo truco viral de Luis Enrique en los saques de puerta: "Ha revolucionado el fútbol. Es el mejor entrenador del mundo"

Igual se dieron cuenta durante el partido de este miércoles entre el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich en la vuelta de las semifinales de la Champions League. Y lo que parecía un 'error', era otra 'genialidad' táctica de Luis Enrique.

El portero del PSG, Matvéi Safónov, pateó sus saques de puerta en el Allianz Arena directamente fuera del terreno de juego, en la zona del centro del campo a su izquierda, concediendo un saque de banda para el equipo contrario. Esa era, precisamente, la banda de Michael Olise, el extremo más peligroso y desequilibrante de los bávaros.

El entrenador parisino, con esta táctica, evitó que la línea defensiva del Bayern pudiera ganar los balones divididos en saques de puerta y pudieran encontrar rápidamente a Olise en velocidad. Haciendo esto, el técnico congestionó constantemente esa banda, aplicando una presión alta al saque de banda del Bayern, basculado completamente en esa zona, minimizando los espacios y limitando el campo libre para que Olise pudiera correr y generar peligro.

No es la primera revolución táctica que ha puesto en marcha Luis Enrique en la máxima esfera del fútbol mundial. La pasada temporada se viralizó su manera de sacar de inicio, con una idea parecida. El jugador parisino mandaba el balón directamente fuera, en la zona defensiva del rival, donde el PSG podía iniciar una presión más adelantada.

"Luis Enrique ha desencadenado una revolución en el fútbol, no solo para París sino para el fútbol en su conjunto", decía el presidente del PSG Nasser Al Khelaifi, que ha conseguido su sueño con el español en el banquillo y está a un partido de volver a levantar la 'Orejona'. "Es el mejor entrenador del mundo".

"No tengo intención de explicar mis tácticas, porque no las entenderían", ha dicho en varias ocasiones el ex del FC Barcelona y seleccionador español. Y nada más lejos de la realidad. El vídeo en el que se muestra el 'truco' se ha llenado de críticas y comentarios negativos. Pero ha funcionado: el PSG es, de nuevo, finalista de la Liga de Campeones. Podría ser su segunda consecutiva. El Arsenal espera en la final.

“¿Te acuerdas de lo que dije durante la fase de grupos? Ningún equipo es mejor que nosotros. Lo repito. Creemos en este equipo”, decía Luis Enrique tras el partido. Confía en la victoria y ya está estudiando al rival.