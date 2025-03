El nuevo formato de Champions: ¿emocionante o injusto?

El mundo del fútbol se encuentra en una evolución constante. Reglamentación, normas, formatos... todo se transforma en el deporte rey. Y, esta temporada, estrenábamos una de las grandes novedades de lo últimos años con el modelo de la Champions League.

La máxima competición continental dijo adiós a la habitual fase de grupos de 4 equipos con enfrentamientos de ida y vuelta para inaugurar una nueva fase liga, donde cada equipo se ha enfrentado a ocho conjuntos diferentes, y una inédita ronda de 'playoff'. Más partidos, más emoción. O eso decían.

AVANZAR DE RONDA, MÁS BARATO

Pero la realidad es muy diferente. La clasificación para la siguiente ronda de la Champions ha sido más barata que nunca. Ejemplos hay muchos, pero nos podemos centrar en tres 'gigantes' de Europa. Real Madrid, Manchester City y PSG, con tres derrotas cada uno en la fase liga, lograron avanzar a la ronda de dieciseisavos. En cambio, otros años hubiera sido muy complicado clasificarse a las eliminatorias con tantos tropiezos.

Cierto es que los aficionados pueden disfrutar de más partido entre equipos, a priori de primer nivel, pero la emoción disminuye cuando una derrota no pesa tanto como antaño. Eso sí, al menos los clubes salen más beneficiados económicamente por disputar un número mayor de encuentros.

¿HAY PREMIO SUFICIENTE EN LA FASE LIGA?

Asimismo, hay una pregunta que se hace mucha gente del mundo del fútbol: ¿vale la pena ir al 100% en la fase liga para entrar entre los ocho mejores? No parece haber una respuesta correcta, aunque en el Liverpool lo tienen muy claro.

El conjunto 'red' fue el gran dominador de la primera fase de la Champions, con siete victorias y una sola derrota. ¿El premio? Saltarse la ronda de 'playoff' y jugar el partido de vuelta de octavos de final en casa. Suena insuficiente para todo el esfuerzo, sobre todo viendo cómo ha terminado.

LIVERPOOL, LILLE, LEVERKUSEN Y ATLÉTICO, DAMNIFICADOS

La suerte, si podemos denominarlo así, emparejó al Liverpool con el PSG, uno de los equipos más fuertes del fútbol europeo. La eliminatoria entre ingleses y franceses fue, sin duda, toda una oda al fútbol, con premio final para los de Luis Enrique.

Con este resultado parece bastante claro que es muy insuficiente el premio por quedar primero en la fase liga. ¿Qué ventaja tiene medirte contra el PSG en octavos? Ha quedado demostrado que ninguna. Además, se ha podido apreciar durante la eliminatoria un bajón físico del Liverpool debido a todo el esfuerzo realizado en la primera fase de la Champions. Seguro que esta primera vez en la 'nueva' Champions sirve como aprendizaje para los 'reds'.

En el caso del Leverkusen, avanzar de manera directa a los octavos de final deparó un enfrentamiento con su rival alemán, el Bayern de Múnich. En Champions, el efecto aspirina de Xabi Alonso se diluyó por completo y los bávaros pasaron por encima de su rival tras haber superado la ronda previa contra el Celtic. Se medirán contra el Inter en cuartos de final, uno de los supervivientes de los ocho mejores.

Tampoco han salido beneficiado de este nuevo formato es el Lille. El cuadro francés se metió entre los ocho primeros de la fase liga con cinco victorias, un empate y dos derrotas. Pero la fortuna no estuvo de su lado y en los octavos se ha medido con el Borussia Dortmund, el subcampeón de la Champions anterior. Resultado: eliminados a las primeras de cambio.

Del mismo modo, el Atlético de Madrid se ha topado con la misma problemática. Después de firmar una excelente fase liga, el equipo colchonero se cruzó en los octavos ni más ni menos que con el Real Madrid. Y en un derbi madrileño apasionante, el cuadro madridista selló el pase a cuartos desde la tanda de penaltis. De poco sirvió quedar entre los ocho primeros en la fase inicial...

REPETICIÓN DE RIVALES

Esta 'nueva' Champions nos deja una anécdota curiosa, que quizás algunos consideren un inconveniente. El Barça se ha medido al Benfica en octavos, jugará los cuartos contra el Borussia Dortmund y podría verse las caras con el Bayern de Múnich en las semifinales. Todos rivales que ya he tenido en la fase liga.

Algunos no le darán importancia, pero repetir todos los enfrentamientos antes de una hipotética final resta 'glamour' a la máxima competición continental. No obstante, a pesar de estos 'problemas', la Champions sigue siendo la Champions, y no nos despegaremos del televisor en ningún momento.