La nueva vida de Ansu Fati en Mónaco: entrenamientos de sol a sol

El cambio que ha experimentado Ansu Fati desde que aterrizó en el Principado a principios de julio es sorprendente. El hispanoguineano es otro enfundado en la rojiblanca del Mónaco. Más profundo, vertical y con aquella chispa en los últimos metros que le sirvió para acaparar elogios y heredar el '10' de Messi en el Barcelona. Los registros hablan por sí solos: cuatro goles en tres partidos, en 97 minutos de juego. Mejor, imposible.

Pero, ¿qué hay detrás de esta transformación tan fulgurante? Como todo en esta vida no ha sido fácil ni gratis llegar al punto de partida, a aquel septiembre de 2020 cuando debutó con el Barça y las lesiones no se habían eternizado. A base de trabajo y esfuerzo, Ansu ha recuperado la sonrisa en la lujosa Costa Azul, devolviendo al Mónaco toda la confianza depositada tras una incorporación que se antojaba, cuanto menos, arriesgada.

Nueva vida

El fichaje de Ansu Fati por el club monegasco se concretó tras completar un exhaustivo reconocimiento médico. El presidente de la entidad, el magnate ruso Dmitri Rybolóvlev, envió a Barcelona a un doctor de su total confianza que examinó, con particular detalle, las rodillas del canterano azulgrana y sometió al futbolista a pruebas físicas que se prolongaron durante cinco horas. El OK de los servicios médicos, unido a la presión de Adi Hütter, entrenador del equipo, hizo el resto. El técnico austríaco estaba convencido de recuperar la mejor versión del futbolista y el tiempo le está dando la razón.

Ansu Fati brilla en el Mónaco / @AS_Monaco

Ansu Fati ha seguido un plan específico en Mónaco, tutelado por los fisioterapeutas Daniel Yefremov y Hugo Le Loch, que no se separaron del jugador durante las primera semanas de estancia en el Principado. Ansu llega al amanecer al 'Performance Center' -Ciudad Deportiva- y sigue a rajatabla el programa pautado por los servicios médicos que se extiende desde la alimentación hasta el trabajo en el gimnasio y en el campo. No es difícil ver al futbolista entrar a las siete de la mañana y abandonar el recinto de entrenamiento a las cuatro de la tarde.

Jornadas maratonianas que empiezan a dar sus frutos, no sólo en un cuerpo más fibrado y definido, sino en la seguridad del propio Ansu, más confiante en su aceleración y explosividad en la carrera, algo que perdió en aquel fatídico encuentro contra el Betis durante la pandemia donde sufrió su primera gran lesión. La definición cara a puerta la lleva de serie.

Pogba, un padre para él

En el aspecto emocional está jugando un papel muy importante Paul Pogba. Ansu y el campeón mundial con Francia conectaron desde el primer momento. Ambos compartieron entrenamientos en solitario de puesta a punto y el ex de Juventus y Manchester United se ha convertido en un gran apoyo en su adaptación extradeportiva: un nuevo país, una nueva cultura y un nuevo idioma.

Pogba y Ansu han hecho migas fuera del terreno de juego / AS MONACO

La conexión Ansu-Pogba ilusiona en el Principado. Se espera que el internacional 'bleu' regrese a las convocatorias después del segundo parón de selecciones, con todavía unos días por delante para acabar de coger el tono físico tras una larga inactividad. El plan del Mónaco y Hütter sigue su curso.