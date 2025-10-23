La nueva Champions surte efecto; 71 goles de récord

La Champions nunca defrauda. La máxima competición europea sigue emocionando a cada aficionado, y ayer volvió a regalar una jornada histórica. Fue la fecha con más goles registrados: un total de 71 en 18 partidos.

La hazaña tiene aún más mérito si se considera que tres encuentros terminaron 0-0: Kairat Almaty-Pafos, Mónaco-Tottenham y Atalanta-Slavia Praga. El martes ya había sido la noche más goleadora de la historia de la Champions League, con 43 tantos, a los que se sumaron los 28 del miércoles para alcanzar los 71 en total.

Hasta 6 partidos acabaron con cinco o más goles. Chelsea y Liverpool marcaron cinco, el PSV y el Barça seis, y el PSG se llevó la palma con siete. La cifra pudo ser incluso más abrumadora si no fuera por estos tres duelos donde la pelota no quiso entrar.

Estevao intenta una chilena ante el Ajax / Associated Press/LaPresse / LAP

Los precedentes

Este récord supera a los 67 goles de la jornada 5 de la pasada temporada, cifra que se había igualado en la primera jornada de la presente edición. La jornada 8 de la 24/25 también se quedó cerca, con 64 tantos. Es cierto que el nuevo formato de la liguilla, con 18 partidos en vez de 16, favorece estos números: ahora participan 36 equipos en vez de 32.

Con el antiguo formato, la jornada más goleadora había sido la inaugural de la campaña 2000/2001, con 63 goles en 16 partidos. Destacaron aquel 4-4 entre Hamburgo y Juventus, o las 'manitas' del Manchester United y el Rangers.

También fue una noche de récord para los equipos ingleses: marcaron el mayor número de goles de clubes de un mismo país en una sola jornada, con 19. Chelsea y Liverpool hicieron 5, el Arsenal 4, el Newcastle 3, el Manchester City 2, y el Tottenham se quedó fuera de la fiesta tras empatar sin goles ante el Mónaco de Pocognoli.

La pasada temporada se cerró con una marca histórica: 618 goles en 189 partidos, con un promedio de 3,27 tantos por encuentro, superando los 3,24 de la 20/21. De momento, se llevan 200 goles en 54 partidos, cuando aún no se ha llegado a la mitad de la fase de liga. Todo apunta a que este año también habrá récord.