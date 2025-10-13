Las novedades que vienen en la Champions: mayor protagonismo para el campeón

Se vienen - más - cambios en la Champions League. Tras el incontestable éxito del innovador formato que presentó la UEFA el pasado curso, se viene una novedad importante a partir de la temporada 2027/28: el campeón gozará de mayor protagonismo en la competición. Y es que el club que levante la 'Orejona' en 2027 tendrá el 'privilegio' de disputar la jornada inaugural de la Fase liga en su estadio. Será, de hecho, el único choque que se juegue el martes de esa semana. El resto de encuentros se dividirán entre miércoles y jueves.

Si bien la primera jornada de la Fase liga 2025/26 se repartió entre el martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de septiembre, a partir de la campaña 2027/28, el campeón de la anterior edición - y el rival que le toque enfrentar - será el encargado de dar el pistoletazo de salida a la competición.

Munich (Germany), 01/06/2025.- PSG president Nasser Al-Khelaifi celebrates after the team won the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Internazionale Milano in Munich, Germany 31 May 2025. PSG won 5-0. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/RONALD WITTEK. paris saint germain psg . inter. liga campeones 2024/2025 paris saint germain psg . inter. final. accion. allianz arena / RONALD WITTEK / EFE

Derechos televisivos

Otro de los cambios que vendrán concierne a la venta de los derechos de televisión. UC3 comunicó la apertura del proceso de licitación para el próximo ciclo, que abarcará desde la temporada 2027/2028 y se extenderá por cuatro años. Una iniciativa que se centra en reconocer un entorno mediático en transformación, donde las nuevas plataformas globales, principalmente digitales, generando oportunidades crecientes.

Como respuesta, UC3 puso en marcha una licitación simultánea, la primera de su tipo, en los cinco mercados mediáticos más importantes de Europa: Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido. Esta estrategia incluye la opción de ofrecer contratos más extensos de hasta cuatro años, adaptándose a la evolución del mercado y alineándose con otras propiedades futbolísticas de primer nivel en Europa. Los plazos más largos también proporcionarán mayor estabilidad tanto para los titulares de derechos como para los aficionados.

Asimismo, se añadirá un paquete global de primera selección, que ofrecerá los derechos para un encuentro por jornada de la Champions League, cuyo objetivo es el de responder a las nuevas tendencias de audencia y ampliar el alcance de la competición. La fecha límite para las licitaciones será el 18 de noviembre.