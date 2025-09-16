Todas las novedades de la Champions 2025-26

La Champions League estrenó en la anterior edición un nuevo formato con una fase liga, con ocho partidos a disputar por equipo ante diferentes conjuntos, ya lejos de ese grupo en el que jugabas contra los mismos rivales en dos ocasiones. Además, para los clasificados entre la novena y la vigésima cuarta posición se añadió una ronda de play-off para tener acceso a los octavos de final.

Lo cierto es que fue todo un éxito, ya que pudimos disfrutar de más partidos de primer nivel, de más duelos entre gigantes europeos y, en definitiva, más emoción. Pero siempre hay cosas a mejorar, sobre todo después de una innovación tan importante. Es por ello que el Comité Ejecutivo de la UEFA determinó asignar a los cabezas de serie (clasificados del 1 al 4 en la fase liga) el partido de vuelta en casa en los cuartos de final y semifinales. Anteriormente, tan solo tenían asegurado disputar la vuelta en su estadio en los octavos de final.

La Champions League 2025-26 cuenta los días para su esperado pistoletazo de salida / MOHAMMED BADRA

Además, la UEFA aprobó una modificación del reglamento para permitir la sustitución temporal de un máximo de un jugador de campo con una lesión o enfermedad de larga duración durante la fase liga hasta la sexta jornada incluida. De esta manera, se da a los equipos participantes más opciones para compensar las bajas por lesiones graves.

Cuatro ilusionantes debuts

Hay cuatro clubes que se estrenan este 2025 en la máxima competición europea con la ilusión de llegar lo más lejos posible y, por qué no, de dar la campanada en la fase de grupos frente a alguno de los grandes. Hablamos del Pafos, el Bodø/Glimt, el Kairat Almaty y el Union Saint-Gilloise. Pero vayamos por partes.

Pafos FC (Chipre)

Pocos contaban con él, pero la realidad es que el Pafos debutará en esta edición de la Champions League. El equipo que dirige Juan Carlos Carcedo, con pasado como asistente de Unai Emery y experiencia en el Real Zaragoza y el Ibiza, logró el billete para la fase liga de la competición continental después de eliminar en última instancia al Estrella Roja de Belgrado. Bajo la dirección del técnico español, el equipo chipriota está viviendo los mejores años de su corta historia con un doblete (liga y copa) el pasado curso y ahora con esta clasificación para jugar contra los mejores equipos del mundo.

Fundado en 2014, tras la fusión de AEK Kouklia y APOP Paphos, representa oficialmente la memoria de Evagoras Pallikarides, poeta, futbolista y símbolo de la resistencia chipriota contra la ocupación británica. Cuenta en la plantilla con un jugador de renombre como David Luiz, pero la fuerza del Pafos reside en el trabajo colectivo y el compromiso de todo el plantel.

F. K. Bodø/Glimt (Noruega)

No es ninguna sorpresa la participación del Bodø/Glimt en la presente edición de la Champions, en el que será su estreno en la máxima competición continental. El éxito de este club noruego, el más septentrional del torneo, tiene nombre y apellido: Kjetil Knutsen. El técnico de Bergen ha construido un equipo hegemónico en la Eliteserien (Primera División noruega), sin importarle los numerosos vaivenes que ha sufrido la plantilla en los últimos años. Knutsen asumió el cargo en 2019, antes había sido entrenador asistente de Aasmund Bjørkan y, desde entonces, cuenta con un subcampeonato y cuatro títulos domésticos -va camino del quinto- en su palmarés y la admiración de toda Europa.

Con un estilo de juego kamikaze, en el que los centrales y carrileros pisan área con asiduidad, el Bodø/Glimt alcanzó las semifinales de la pasada Europa League, convirtiéndose en el primer conjunto noruego en alcanzar la penúltima ronda de un torneo continental. La Champions le debía una al Bodø y a Knutsen, después de tres eliminaciones en las fases previas de las temporadas 21/22, 22/23 y 24/25. A la cuarta, y después de golear al Sturm Graz austríaco (6-2), el Círculo Polar Ártico tendrá fútbol de la élite europea en el Aspmyra Stadion.

FC Kairat Almaty (Kazajistán)

El caso más sorprendente es el del ya mencionado Kairat Almaty, el equipo más oriental de la historia de la Champions League. Hasta cuatro rondas previas tuvo que superar el conjunto kazajo para culminar su proeza, entre ellas ante un histórico como el Celtic o un habitual en Europa como el Slovan Bratislava, y convertirse en el segundo equipo de Kazajistán en clasificarse para una fase final de la máxima competición continental.

Fundado en 1954, con sede en Central Stadium de Almaty y apodado 'El equipo del pueblo', el vigente campeón presume de haber conquistado tres Ligas, diez Copas y tres Supercopas. Actualmente, el cuadro dirigido por Rafael Urazbakhtin es lidera la Liga de Kazajistán con dos puntos más que el gran favorito, el Astaná, cuando restan cuatro jornadas por delante y con un enfrentamiento directo entre ambos pendiente. Pese a que su plantilla esté plagada de futbolistas desconocidos a escala europea, cuenta en sus filas con un ex del Porto (Luís Mata) y con una delantera repleta de brasileños como Ricardinho, Edmilson o Élder Santana.