Verratti desvela los detalles de la noche más impactante que vivió contra Messi: "Nos va a arruinar..."

No hay culé en el mundo que no se acuerde de la noche del 8 de marzo de 2017. Era la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El PSG visitaba al Barça con pie y medio en las semifinales tras golear al equipo de Luis Enrique en el Parque de los Príncipes (4-0). Sin embargo, la fe le ganó a las matemáticas, y por mucha 'peineta' que Ángel Di María le hiciese al Camp Nou tras el 3-1 de Edinson Cavani que fulminaba las esperanzas de los catalanes de un plumazo en la segunda parte, nadie se olvida de cómo el estadio tembló, literalmente, con el 6-1 definitivo de Sergi Roberto en el minuto 95.

La cara de Unai Emery, completamente desesperado en la banda, lo reflejaba a la perfección. El Barça acababa de firmar una de las gestas más impresionantes de la historia de la competición reina, pero a algún futbolista del PSG, pareció no sorprenderle tanto. Por lo menos, a Marco Verratti.

El centrocampista italiano, que estuvo vinculado al Barça en varias ocasiones, pero que nunca pudo jugar en Barcelona, ya se había enfrentado anteriormente al equipo azulgrana con desenlace infeliz para los parisinos. Pese a ser testigo en primera persona de aquella goleada para la historia, la del 6-1, Verratti decidió recuperar en una entrevista en Rai1 otra anécdota interesante sobre sus enfrentamientos contra el Barça, pero anterior a esa eliminatoria de Champions League de 2017.

Ahora en el Al-Arabi SC de Qatar, Verratti puso el foco en los cuartos de final de la Champions League 2012-13. Tras el 2-2 cosechado en el Parque de los Príncipes, el PSG necesitaba asaltar el Camp Nou o empatar, como mínimo por 2-2, para asegurar la prórroga. "Nuestro entrenador (Carlo Ancelotti) no preguntó nada más que: '¿Tenéis el once inicial del Barcelona? ¿Jugará Messi?'", relató el italiano.

Un calentamiento para la historia del fútbol

Finalmente, esa noche, Tito Vilanova optó por Cesc Fàbregas como falso nueve, acompañado de Pedro y David Villa en los extremos. Leo Messi llegaba tocado, y arrancó el partido desde el banquillo. Cuando el partido arrancó, el PSG parecía tener el control, marcando un gol que los colocaba por delante en la eliminatoria. Sin embargo, Verrattio vio algo que le sorprendió. "Escuché fuertes ovaciones en el estadio. Parecía que habían marcado un gol", dijo.. La sorpresa fue mayúscula cuando vio a Messi calentando en la banda. "Me dije: 'Oh Dios, nos va a arruinar'."

Verratti persigue a Messi durante el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League en 2013 / EFE

Con Messi en el campo, el Barcelona no solo consiguió empatar el partido, sino que, gracias a una asistencia impresionante suya, Pedro logró empatar el partido y eliminar al PSG por la diferencia de goles. Verratti, ya al final del partido, reflexionó sobre la facilidad con la que Messi manejó el partido: "Le dije a Ibrahimović al final del partido: '¿Por qué el fútbol es fácil para Messi?'. Él me respondió: 'Messi es el mejor jugador. Si quieres confirmación, pregúntale a los defensores, no a los delanteros'."

Messi, el arte de hacer fácil lo imposible

Y esas palabras no podrían ser más acertadas. De todas las genialidades que Messi le ha regalado el fútbol, quizás, la más impresionante, ha sido la sencillez con la que ha ejecutado las mejores acciones de la historia del deporte rey. Ya lo dicen, lo difícil es hacer que lo complicado parezca fácil.

Sami Khedira, Leo Messi y Raphael Varane en un Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona / Javi Ferrándiz

Ese Barcelona-PSG de 2013, olvidado por muchos en medio de otras grandes remontadas, como la del 6-1, sigue siendo un ejemplo perfecto de lo que significa Leo Messi para el fútbol. El '10' fue capaz de levantar a un estadio que, prácticamente, gritó igual su ingreso al terreno de juego que el gol que valió el billete a las semifinales de la Champions.