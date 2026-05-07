Noche de terror en París tras la victoria del PSG: ¡127 detenidos y 11 heridos en las celebraciones!

La clasificación del PSG para la final de la Champions desató todo tipo de celebraciones en París, a más de 800 kilómetros de Múnich, donde el conjunto de Luis Enrique culminó su obra maestra con su segunda final europea consecutiva. Pero la otra cara de la moneda dejó imágenes lamentables en la capital francesa.

Y es que ultras del PSG provocaron numerosos disturbios en París que se saldaron con 127 detenidos y hasta 11 heridos, uno de ellos en estado grave. Según informó este jueves el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, la gran mayoría de los arrestos tuvieron lugar en la capital y alrededores.

Además, 23 agentes de policía resultaron heridos en una noche que debía ser una gran fiesta en la ciudad, pero que terminó convirtiéndose en sucesivas horas de terror. "No podemos acostumbrarnos a esta violencia que empieza a ser habitual", aseguró Laurent Nuñez.

Un aficionado del PSG celebra anoche en París / EFE

Intentos de saqueo

El ministro, además, lamentó la presencia de "cientos individuos violentos que cada vez que hay un evento de este tipo provocan incidentes con la policía" y destacó la labor de los cuerpos de seguridad, que incluso impidieron el saqueo de comercios.

Los hinchas del PSG también trataron de bloquear sin éxito la autopista que rodea la capital francesa. "Este tipo de acciones no las vamos a tolerar, vamos a intervenir de manera sistemática", añadió en su discurso Nuñez.

Disturbios en París tras la clasificación del PSG / EFE

Visto lo visto, y teniendo en cuenta todos los antecedentes, en Francia ya han puesto en marcha todo tipo de reuniones para preparar un dispositivo policial especial de cara al próximo 30 de mayo, día en el que se disputará la final de la Champions entre PSG y Arsenal con el conjunto de Luis Enrique como gran favorito para revalidar el título.

Cabe recordar que el año pasado, cuando el PSG derrotó al Inter y alzó su primera Orejona de la historia, la noche de 'celebraciones' terminó con dos fallecidos y 150 detenidos. Por ese motivo Nuñez echó en cara a Emmanuel Grógorie, alcalde de París, que haya anunciado de forma unilateral la creación de una 'fan zone' para seguir la final de Budapest.

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"En general hay que hablarlo primero con el prefecto de policía", criticó el ministro, que concluyó: "El Estado siempre les va a responder con firmeza", reiteró el ministro.