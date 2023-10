Otra noche de pesadilla para Onana

El portero camerunés no ha empezado con buen pie en Old Trafford Tras la no renovación de De Gea, los aficionados del Manchester United cuestionan el fichaje de su nuevo guardameta

Otra noche más en Old Trafford en que André Onana vuelve a ser uno de los señalados. Este Manchester United sigue sin levantar cabeza y son muchas las piezas que no acaban de encajar en el proyecto de Ten Hag.

En la dura derrota de anoche del Manchester United contra el Galatasaray en Old Trafford, Onana volvió a encajar tres goles y fue el autor un error clamoroso que desencadenó en la expulsión de Casemiro. Apenas cinco minutos después de encajar el gol del empate a dos, el guardameta africano le entregó el balón a Dries Mertens en la frontal. El delantero del Galatasaray avanzó hasta el corazón del área y apareció Casemiro para dar caza al delantero belga con una entrada precipitada que no dejó dudar al colegiado. Penalti y expulsión.

Aunque Mauro Icardi desaprovechó la pena máxima lanzando el balón fuera, André Onana encajó el tercer y definitivo gol del conjunto turco en el minuto 81. Icardi adelantó al Galatasaray en el teatro de los sueños y acabó de hundir a Onana en otra noche de pesadillas con el conjunto inglés.

Onana, el gran fichaje fallido del United

Un mal día lo pueden tener hasta los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, el rendimiento inicial del portero camerunés con el Manchester United empieza a preocupar a los aficionados ingleses. Su fichaje se empieza a cuestionar cada vez más, sobretodo teniendo en cuenta que los Red Debils desembolsaron 52,5 millones de euros por él.

No fue la primera noche para el olvido de Onana con la camiseta del Manchester United. Son ya siete los goles que ha encajado en los dos primeros partidos de Champions y 11 más en los primeros siete partidos en la Premier League.

Y es que con tantos goles recibidos es muy dificil sumar victorias, por lo que su décima posición en la Premier League y su última plaza en el grupo A de la Champions reflejan a la perfección la situación deportiva del Manchester United.

Sin embargo, han sido los errores garrafales que ha protagonizado en su arranque con el United los que han condenado su fichaje. El gol que encajó desde el centro del campo en su debut en Old Trafford o sus graves errores en su estreno en Champions contra el Bayern de Múnich son, junto al de anoche, otros dos partidos en que Onana acaba como uno de los principales señalados.

Ahora, más que nunca, los aficionados ingleses recuerdan con nostalgia las 12 temporadas de David de Gea defendiendo los intereses del Manchester United entre los palos.