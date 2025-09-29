CHAMPIONS LEAGUE
Nico Williams, al rescate del Athletic en Champions League
El extremo izquierdo ha vuelto a entrenar con el grupo en la previa del choque ante el Borussia Dortmund tras la lesión que sufrió el pasado 7 de septiembre con la Selección
El Athletic Club no está atravesando un buen momento. Los de Ernesto Valverde llevan sin ganar desde el 31 de agosto ante el Rayo Vallecano (1-0), encadenando cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos que han lastrado el arranque de una temporada histórica en la que regresaron a la Champions League tras 11 años de ausencia.
En su debut, cayeron dignamente ante el Arsenal en San Mamés (0-2) por los goles de Martinelli y Trossard y este miércoles afrontan una más que exigente visita al Signal Iduna Park de Dortmund. La dificultad asusta. Sin embargo, no todo son malas noticias para un Athletic que podría recuperar a Nico Williams, de baja desde el 7 de septiembre cuando sufrió una lesión muscular en el aductor izquierdo durante la victoria por 0-6 de la Selección española ante Turquía.
El Athletic no brilla sin Nico Williams
Tras perderse los últimos cinco choques del conjunto bilbaíno, Nico ha vuelto a entrenar con el grupo. Su presencia ante el Borussia Dortmund no es para nada segura, pero su regreso está cada vez más cerca. Buenas noticias para un Athletic que se desmoronó a partir de su lesión, incapaz de ganar ningún partido sin Nico sobre el terreno de juego.
Con los que no podrá contar Ernesto Valverde para el choque en Alemania será con Álex Berenguer y Mikel Vesga. Ambos tocados. El primero se está recuperando por culpa de una artritis traumática en el dedo del pie derecho, mientras que el centrocampista cayó lesionado del aductor en la derrota de los suyos por 1-0 ante el Villarreal.
