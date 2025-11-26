Nico Williams, desaparecido en combate

El Athletic Club de Bilbao sumó un punto insuficiente para sus aspiraciones en la Champions League. Al equipo vasco le faltó claridad y precisión en los metros finales para encontrar el premio del tanto en su visita al Slavia Praga. Con este nuevo tropiezo, los leones se encuentran en vigésima octava posición de la tabla con tan solo cuatro puntos y un balance de una victoria, un empate y tres derrotas.

El conjunto que dirige Ernesto Valverde no encontró a un referente que liderara la ofensiva. En la primera mitad, lo probó Sancet sin suerte en un par de ocasiones, mientras que Robert Navarro se topó hasta tres veces con las intervenciones de Stanek en la segunda parte para evitar el tanto de los visitantes. Pero, de nuevo, Nico Williams se quedó sin aparecer en un momento importante...

Después de ser titular en la goleada recibida en el Spotify Camp Nou, donde gozó de alguna oportunidad pero estuvo impreciso en los metros finales, el menor de los Williams empezó el enfrentamiento contra el Slavia Praga desde el banquillo. De hecho, el propio Valverde explicó antes del duelo esta decisión sustentada por los problemas físicos del jugador.

"Venimos de jugar hace tres días y jugamos en cuatro. Al final, esas lesiones que son persistentes te dejan una mella después de un partido. Siempre piensas que durante el encuentro pueden actuar Nico y los demás. Otros jugadores llevan acumulación de partidos como Laporte", admitió el técnico del Athletic para justificar la suplencia del internacional con España.

Nico Williams, empezó en el banquillo contra el Slavia Praga / MARTIN DIVISEK

Nico Williams salió al terreno de juego en el minuto 57, con todo abierto en el marcador y más de media para reafirmar su condición de líder del ataque 'athleticzale'. Sin embargo, su actuación estuvo muy lejos del nivel que se le presume. No disparó a puerta, tampoco fue capaz de completar ningún regate con éxito y apenas participó en el juego de los suyos; consiguió un 60% de efectividad en sus intervenciones (3/5).

Los números reflejan el mal momento de forma de Nico Williams. El extremo navarro está sufriendo sobre todo por los problemas de pubalgia que le impiden sacar su mejor versión. Entre contratiempos físicos y poco acierto, el menor de los Williams se encuentra cada vez más señalado en el Athletic Club. Se espera mucho de Nico, pero, por el momento, no está respondiendo a estas expectativas.

Nico Williams, en el partido ante el Barça / Siu Wu / EFE

Si nos centramos en sus registros personales, el internacional español tan solo ha logrado esta temporada ver portería en dos ocasiones hasta la fecha, con 690 minutos disputados repartidos en once partidos. Además, únicamente ha repartido dos asistencias este curso, en otra especialidad del navarro con su electricidad y desborde por la banda. Se busca al mejor Nico Williams... muy necesario para un Athletic demasiado irregular en este arranque de temporada.