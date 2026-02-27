Newcastle, rival del Barça en octavos de la Champions League

El FC Barcelona ya conoce su rival en los octavos de final de la Champions League 2025/26 después del sorteo que se ha celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon. El conjunto azulgrana se medirá al Newcastle.

El segundo aspecto más importante de estos octavos de final, el factor campo, ya lo tenía asegurado el equipo de Hansi Flick. Fuera el que fuera su rival entre Newcatsle y PSG ya se sabía que el choque de vuelta de esta eliminatoria se disputará en el Spotify Camp Nou, el 17/18 de marzo. El choque de ida tendrá lugar el 10/11 de marzo. Era el premio por estar clasificado en la fase Liga entre los ocho primeros mientras que su contrincante procede del play-off.

Conocidos recientes

El Newcastle, duodécimo en la Fase Liga, tuvo un play-off más que asequible frente al modesto Qarabag de Azerbayán al que ya goleó en la ida (1-6) antes de sentenciar el pase en Saint James Park con un más ajustado 2-3. El Barça ya se ha medido contra el conjunto inglés en fase regular pues derrotó al equipo de Edie Howe por 1-2 con un doblete de Marcus Rashford.

El gran objetivo, por supuesto, es mejorar la actuación del pasado curso, cuando el Barça fue capaz de llegar a las semifinales y fue eliminado por el Inter de Milán. La vista está puesta en la final del 30 de mayo en Budapest, pero por delante hay todavía un largo camino que arranca con este cruce frente al Newcastle. Pese a todo, ya ha quedado bastante definido cuáles pueden ser las siguientes etapas si el Barça sigue superando rondas.

De clasificarse a cuartos de final, el Barça se mediría al ganador de la eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Tottenham, con los partidos fijados para el 7/8 de abril (ida) y 14/15 de abril (vuelta).

Y de llegar a semifinales, su rival saldría del póker Bodo-Glimt, Sporting, Arsenal y Leverkusen; la ida de esta ronda se disputará los días 28/29 de abril (ida) y 5/6 de mayo (vuelta). Además, el Barça evitaría al Real Madrid hasta una hipotética final. Un Madrid que, además, se reencontrará con el Manchester City de Pep Guardiola en estos octavos de final.