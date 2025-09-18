¿Por qué al Newcastle se le conoce como 'Las Urracas'?

El Newcastle United, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol inglés, recibe hoy al Fútbol Club Barcelona en Saint Jame's Park, un estadio a rebosar con 52.000 espectadores llenando sus gradas. Este club nació oficialmente el 9 de diciembre de 1892 tras la fusión de dos equipos locales: el Newcastle East End (1881) y el Newcastle West End (1882). Aunque la Football Association ya reconocía el nombre, la entidad no se constituyó legalmente hasta 1895. Desde entonces, su identidad ha estado marcada por símbolos y apodos que lo convirtieron en un club único dentro y fuera de Inglaterra.

El nacimiento de “Las Urracas”

En 1894, apenas dos años después de su fundación, el Newcastle United empezó a ser conocido como los “Magpies” (“Urracas”). El sobrenombre surgió de su característica camiseta a franjas negras y blancas, que recordaba al plumaje de este ave. Con el tiempo, el apodo trascendió la indumentaria y se convirtió en seña de identidad del club y de su afición.

Otros dos sobrenombres completan el abanico de apelativos. “The Toon”, que deriva de la palabra inglesa town, hace referencia a la manera en que los habitantes de Newcastle pronuncian el término al hablar en dialecto local. El tercero, “The Geordies”, se trata de un mote regional, de origen discutido, que define a la gente del noreste de Inglaterra y, por extensión, a los fieles seguidores del club.

Los orígenes del escudo

El vínculo entre el Newcastle United y el escudo de armas de la ciudad de Newcastle upon Tyne se remonta a la final de FA Cup de 1910, en la que los Magpies vencieron al Barnsley por 2-0 en el partido de desempate. Por primera vez, el equipo lució el emblema de la ciudad en su camiseta. Desde entonces, el escudo ha acompañado al club en sus grandes citas.

El escudo de armas, cuyo origen se remonta al siglo XIV y que fue oficializado en 1954, está cargado de simbolismo: el castillo normando hace referencia al “New Castle” erigido en 1080 por orden de Robert Curthose, hijo de Guillermo el Conquistador; los caballos de mar, añadidos en 1575, representan el estrecho vínculo de Tyneside con el mar; y el león en lo alto del castillo sostiene la bandera de San Jorge, patrón de Inglaterra. El lema “Fortiter Defendit Triumphans” (“El triunfo a través de una defensa fuerte”) conmemora la resistencia de la ciudad en 1644 frente a las tropas escocesas durante la guerra civil.

De la urraca al emblema actual

El club adoptó oficialmente el escudo de armas en 1969, pero en 1976 decidió diseñar un emblema propio: un círculo en cuyo interior aparecían el castillo, el río Tyne y una urraca, en clara alusión al apodo del equipo. La propuesta no convenció del todo y en 1983 se ensayó con un logotipo de iniciales plateadas, donde nuevamente figuraba la urraca. Sin embargo, su baja popularidad llevó a una nueva revisión.

En 1988 llegó el escudo que conocemos hoy: una versión estilizada del escudo de armas de Newcastle, con los caballos de mar, el castillo y el león, pero adaptado a los colores del club e incluyendo el nombre “Newcastle United” en lugar del antiguo lema. Un detalle curioso: la bandera que porta el león cambió del blanco al azul, según se comenta, para evitar cualquier coincidencia cromática con el Sunderland, el eterno rival.

La evolución de los escudos del Newcastle United / Twitter

Un símbolo que trasciende generaciones

Hoy, el emblema de las Urracas no solo representa al club, sino también a toda una ciudad y su historia. Como explica el historiador Paul Joannou en su libro Pioneers of the North, la identidad del Newcastle United se forjó entre la tradición local, el fervor popular y la herencia medieval de Newcastle upon Tyne. Una combinación que hace del club mucho más que un equipo de fútbol: un estandarte cultural del noreste de Inglaterra.