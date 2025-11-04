Newcastle - Athletic Club: Horario y dónde ver el partido de Champions League

Newcastle y Athletic Club se enfrentan este miércoles 5 de noviembre en el St James' Park en el partido de la Jornada 4 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Newcastle - Athletic Club y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Eddie Howe llegará al partido tras una victoria sobre el Benfica (3-0), una victoria sobre el Saint-Gilloise (4-0) y una derrota frente al Barcelona (2-1), por lo que está ubicado en el puesto número 8 con 6 puntos y +6 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Ernesto Valverde registraron una victoria ante el Qarabag (3-1), una derrota contra el Borussia Dortmund (4-1) y una derrota contra el Arsenal (2-0), posicionándose en el vigésimotercer puesto con 3 puntos y -3 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL NEWCASTLE - ATHLETIC CLUB DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Newcastle y Athletic Club, correspondiente a la Jornada 4 de la Champions League, se disputa este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL NEWCASTLE - ATHLETIC CLUB DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Newcastle y Athletic Club se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.