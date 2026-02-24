El Newcastle arrasa y asusta al Barça

El Newcastle arrasó en la eliminatoria de playoffs de la Champions League ante el Qarabag y demostró estar capacitado para derrotar a cualquier equipo en la máxima competición continental. Con un global de 9-3 frente a los azerbaiyanos, el conjunto inglés asusta y ya espera rival entre Chelsea o FC Barcelona, dependiendo del sorteo.

Ya venían las 'urracas' de dar una auténtica exhibición en el duelo de ida, donde le endosaron seis tantos al Qarabag en un partido para el recuerdo y con un estelar Anthony Gordon, quien consiguió cuatro goles en apenas la primera mitad. Aunque ya estaba todo sentenciado y el billete para los octavos lo tenían en la mano, los de Eddie Howe no dudaron en volver a demostrar de lo que son capaces de hacer en Europa.

El Newcastle arrancó el partido de vuelta como un auténtico vendaval y, en apenas seis minutos, Tonali y Joelinton anotaron en dos acciones de pura intensidad que reflejaron la fuerza arrolladora del equipo inglés. El conjunto dirigido por Eddie Howe no se conformó, pese a la considerable ventaja que llevaba en la mochila, pero ya no se movió más el marcador en la primera mitad.

Tras el regreso de los vestuarios, el partido se desató por completo. A los cinco minutos de la segunda mitad, Camilo Durán recortó distancias, pero la alegría visitante duró poco, ya que apenas un minuto después Sven Botman volvió a poner en ventaja a los locales. Pero aún había más. Jankovic falló un penalti, pero Cafarquliyev estuvo atento al rechace y anotó nuevamente en la última vez que se alteró el marcador (3-2).