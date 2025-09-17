Ha nacido una estrella con Kenan Yildiz

La primera entrega de la Champions estuvo llena de sorpresas, emoción y nombres propios. Quizás las grandes sorpresas de la noche fueron protagonizadas por dos de los equipos más modestos de la máxima competición continental con las victorias del Royale Union Saint-Gilloise sobre el PSV y la increíble remontada del Qarabag en el campo del Benfica.

Pero, entre las figuras más destacadas, apareció el nombre de Kenan Yildiz. El internacional con Turquía fue, otra vez, fundamental para que la Juventus sumará un punto en un partido de absoluta locura. Autor de un auténtico golazo desde fuera del área, una especialidad de la casa, su tanto permitió empatar el partido a uno cerca del ecuador de la segunda mitad.

Yildiz ya se había estrenado en la Champions en la pasada edición, pero esta vez ya anotó como la estrella de la Juventus. A pesar de su edad, tan solo 20 años, ya se ha convertido en el líder ofensivo de todo un 'gigante' de Europa. Por su juventud, incluso alguno lo compara a Lamine Yamal, otro joven genio del fútbol en estos momentos.

El delantero turco tiene magia en sus botas. Es un jugador diferente y, por ello, los aficionados suspiran de emoción cuando llega el balón a sus pies. Tiene desborde, es potente, pero sobre todo tiene un factor diferencial con su facilidad para ver portería. Nada le frena y, además, destaca con su especialidad para anotar desde muy lejos. Es un coleccionista de golazos.

Yildiz se lució ante el Wydad Casablanca / @fifaworldcup_pt

Y es que es bonito y efectivo. Cuando parte desde la banda izquierda, Yildiz es prácticamente imparable y ya es capaz de intimidar a las defensas rivales. Regate, desborde y un instinto a la altura de los más grandes de cara a portería. La pasada campaña disputó 48 partidos la temporada pasada con la Juventus entre todas las competiciones, superando los 3.200 minutos de juego, en los que anotó nueve goles y repartió seis asistencias.

Este inicio de temporada confirma su paso adelante en las filas de la Juventus. Por el momento, Yildiz acumula dos goles y cuatro asistencias en cuatro partido disputados entre la Serie A y la Champions League. Junto al recuperado Dusan Vlahović, el turco ha devuelto la ilusión a la afición 'bianconeri', que sueña con volver a sentir la sensación de ganar un título.