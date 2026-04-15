Movistar cambia las normas y logra bloquear el fútbol pirata con afectación a la Champions

La lucha contra la piratería ha dado un paso al frente tras una sentencia de la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Barcelona. A raíz de una denuncia presentada por Telefónica Audiovisual Digital, un juzgado mercantil permitió que Movistar Plus+ solicite a otras compañías de telecomunicaciones en España la aplicación de bloqueos dinámicos contra páginas web que distribuyen contenido sin autorización.

Una medida que no solo afecta a Movistar y O2, sino también a operadores como MasOrange, Vodafone, Digi y otras empresas más pequeñas que ofrecen conexión a Internet, que han colaborado con la plataforma.

La Champions, vetada

De acuerdo con la información disponible, esta nueva capacidad se aplicará específicamente durante los días en que se emitan eventos deportivos en directo. Su puesta en marcha comenzó con el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona.

Asimismo, se utilizará en otros encuentros relevantes, como el de este miércoles entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, y se extenderá a competiciones de diferentes disciplinas, incluyendo tenis y golf, además de contenidos como películas y series.

En términos prácticos, las empresas proveedoras de Internet en España deberán colaborar de forma activa con Telefónica para bloquear de manera inmediata direcciones IP, enlaces web y dominios utilizados para compartir contenido ilegal. Este bloqueo se realizará en tiempo real, coincidiendo con la emisión de los eventos, con el objetivo de impedir el acceso a dichas retransmisiones y reducir tanto su impacto económico como su atractivo para los usuarios.

La resolución, que ya está en funcionamiento, complementa una decisión previa tomada en agosto de 2025 por otro juzgado mercantil de Barcelona. En aquella ocasión, se autorizó a Movistar+ a implementar bloqueos dinámicos mediante el envío periódico de listas de direcciones IP vinculadas a contenidos ilícitos, reforzando así la protección de su catálogo audiovisual.

Esta nueva ofensiva no solo busca frenar las plataformas ilegales de IPTV, sino también otros métodos de distribución no autorizada como el streaming pirata, sistemas de intercambio de claves como CCCam o IKS, así como grupos organizados en aplicaciones de mensajería como Telegram o WhatsApp. También se incluyen tecnologías de intercambio de archivos entre usuarios, como AceStream o BitTorrent.

Se reducirá la saturación y el uso indebido de las redes

La interrupción del acceso a este tipo de contenidos ilegales dificultará las actividades de redes organizadas que operan desde el extranjero. Además, se espera que esta iniciativa contribuya a mejorar la experiencia de los usuarios que consumen contenido de forma legal, al reducir la saturación y el uso indebido de las redes.

Paralelamente, estas acciones se suman a las investigaciones policiales y procedimientos judiciales dirigidos contra las personas y organizaciones responsables de la piratería digital. El objetivo es cerrar estas plataformas y aplicar sanciones penales a quienes estén detrás de estas prácticas.