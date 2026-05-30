Movistar elimina a Pep Guardiola del ranking de entrenadores con más Champions de la historia

Si el PSG está haciendo historia, es gracias a Luis Enrique. El exazulgrana conquistó su segunda Champions consecutiva y la tercera en su palmarés. Un logro al alcance de muy pocos en el mundo del fútbol. El asturiano, de la mano del París Saint-Germain, venció al Arsenal en la tanda de penaltis (4-3) en la final de Budapest, para llevar al equipo de la capital francesa a lo más alto del panorama europeo.

Luis Enrique nunca llegó a levantar la Copa de Europa como jugador, pero sí ha conquistado el máximo título continental en tres ocasiones como entrenador. El técnico asturiano logró su primera Champions League en su temporada de debut al frente del FC Barcelona en la campaña 2014/15. Una década más tarde, repitió la hazaña en su segunda temporada en el Paris Saint-Germain, al conquistar el primer título europeo del club. Un año después, volvió a llevar al equipo a la gloria continental, sumando así su tercer título como entrenador.

Con este logro, se convirtió en uno de los pocos técnicos en la historia en revalidar el título en la era de la Champions League. Antes que él, lo habían conseguido entrenadores como José Villalonga, Luis Carniglia, Helenio Herrera, Štefan Kovács, Brian Clough, Bob Paisley o Arrigo Sacchi, aunque varios de estos casos corresponden a la antigua Copa de Europa. Ahora afronta un reto aún mayor: intentar igualar la gesta del Real Madrid de Zinedine Zidane y conquistar tres Copas de Europa consecutivas.

Movistar premia a Luis Enrique y excluye a Pep

Luis Enrique ha dibujado a un PSG uniforme. El conjunto parisino ha cambiado mucho en los últimos años. Tras los Messi, Neymar o Mbappé, la dirección deportiva apostó por un proyecto más colectivo y reconocible, que tras muchos años de historia, asusta a Europa.

El asturiano, por tanto, se suma al elenco de entrenadores con tres o más Champions. Solo cuatro entrenadores habían ganado tres o más Champions League a lo largo de la historia: Carlo Ancelotti con cinco (dos con el AC Milan y tres con el Real Madrid), Zinédine Zidane con tres títulos consecutivos con el Real Madrid (2016, 2017 y 2018), Pep Guardiola con tres Champions (dos con el FC Barcelona y una con el Manchester City), y Bob Paisley con tres títulos con el Liverpool (1977, 1978 y 1981).

En la realización del partido, en 'Noche de Champions' de Movistar+, la plataforma ha optado por mostrar lista en pantalla, pero en vez de poner a todos los entrenadores que lo han logrado (que son cinco con la última de Luis Enrique), ha dejado fuera a Pep Guardiola. Un gesto inexplicable, ya que estamos hablando del técnico que cambió el fútbol y el segundo entrenador más laureado de la historia.

Movistar enseñó a Ancelotti, Luis Enrique, Zidane y Paisley. Curioso, debido a que siempre acostumbran a mostrar a los entrenadores españoles en pantalla, o que tienen relación con los equipos de LaLiga. En las redes sociales se ha entendido este gesto como manipulación televisiva, al excluir, casualmente, a un entrenador del Barça.

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Carlo Ancelotti, Luis Enrique, Zinedine Zidane y Bob Paisley en la lista de entrenadores más laureados en Champions, con la sorprendente ausencia del técnico azulgrana, Pep Guardiola / Movistar+

Guardiola dejó su sello en el Barcelona creando uno de los equipos más exitosos de la historia y logrando dos Champions por el camino en 2009 y 2011. Intentó repetir la gesta con el Bayern, sin éxito, y ya en el Manchester City se quedó al borde de la gloria llegando a la final en 2021. En 2023 logró por fin su ansiada tercera corona en la Copa de Europa tras llevar al City al título en la final ante el Inter.