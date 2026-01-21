Mourinho vuelve a las andadas: nuevo 'dardo' a Spalletti

El Juventus – Benfica de este miércoles resucitará la rivalidad de José Mourinho con Luciano Spalletti, de la época en la que ambos entrenaban en la Serie A. La 'Vecchia Signiora', con nueve puntos, intentará certificar su posición para colarse en los playoffs, mientras que las águilas, con seis, necesitan una victoria y una carambola de resultados que les permita colarse entre los 24 primeros.

“Hubo un periodo inicial en el que nos dijimos algunas cosas, más él que yo, porque siempre gana en ese aspecto, pero luego llegamos a respetarnos y apreciarnos mutuamente y hablamos por teléfono. Será un placer reencontrarle. En los partidos donde juega José Mourinho, la intensidad del fútbol aumenta, y para mí, estar en el otro banquillo es un orgullo”, dijo en rueda de prensa Spalletti.

“Spalletti dijo algo muy bonito: que jugar contra el Benfica es como jugar contra un pedazo de historia. Estamos muy agradecidos por esas palabras. Creo que mi relación con Spalletti ya es de dominio público. La disputa, esa parte del fútbol, fue algo sin importancia que ocurrió aquí en Italia. Es un entrenador que me gusta mucho, y creo que ese es el aspecto más importante”, decía por su parte Mourinho.

Aun así, el luso no se marchó de delante de los micrófonos sin lanzar un pequeño dardo cuando fue preguntado por la trayectoria del italiano, ya que entrenó, como él, a Inter de Milan y a AS Roma: “La única sorpresa para mí es que un entrenador sin trayectoria, sin experiencia, tenga la oportunidad de dirigir a los clubes más grandes del mundo. Cuando el Milan contrata a Allegri, cuando la Roma contrata a Gasperini, no es una sorpresa porque hablamos de entrenadores con experiencia. Cuando ocurre lo contrario, sí es una sorpresa. Por supuesto”.

EL BAYERN, TOP-8

Al mismo tiempo, el Bayern recibirá en Múnich al Union Saint-Gilloise. Con una victoria ante el campeón belga, los muniqueses quieren dar un paso posiblemente decisivo hacia la clasificación directa para octavos de final.

Noticias relacionadas

Tras el parón navideño, el equipo de Vincent Kompany logró la semana pasada tres victorias contundentes en Bundesliga: ante el Wolfsburg (8-1), en Colonia (1-3) y en Leipzig (1-5). “Ahora mismo da muchísimo gusto jugar con este equipo”, afirmó este martes Aleksandar Pavlović. “Es un equipo muy compacto, que defiende bien y contraataca con mucha fuerza. Tenemos que estar atentos en la defensa tras pérdida y, en ataque, hacer nuestro juego”.