Mourinho y la 'noche de los aspersores': "Estuve brillante"

José Mourinho necesita atención continua. No es nada nuevo. El portugués ha repetido el mismo 'modus operandi' a lo largo de su dilatada carrera profesional. Ahora los éxitos se resisten y no le queda otra que rememorar el pasado para volver a ser noticia.

El entrenador del Fenerbahçe turco recordó en una entrevista a la 'BBC' la celebérrima eliminatoria de la Champions League de 2010, cuando el Inter tumbó al Barça de Pep Guardiola, a pesar de caer 1-0 en el Camp Nou. Recordada es la celebración de José Mourinho sobre el césped del coliseo azulgrana y el reproche airado de Víctor Valdés, que se encaró con el de Setúbal, y la decisión del Barça de conectar los aspersores para que la sangre no llegará al río.

El portugués Jose Mourinho, entrenador del Fenerbahce / EFE

'The Special One' guarda aquella noche gratamente en su mesilla de noche, la mejor eliminatoria en los banquillos. "Si pudiera elegir uno de los partidos más emocionantes de uno de mis equipos, en más de 20 años de carrera, elegiría éste. Vamos a Barcelona y sabemos qué esperar en cuanto al ambiente y la extraordinaria calidad de ese equipo", decía el luso a 'The Auntie'.

Mou se tira flores

El planteamiento tras el 3-1 de la ida, marcado por el viaje en autocar del Barcelona por culpa de la erupción del volcán islandés Eyjafjallajökull, fue conservador, aun más tras la temprana expulsión de Thiago Motta tras un rifiraffe con Sergio Busquets: "Jugar con 10 jugadores en el Camp Nou se convierte en una epopeya. Se necesitan héroes. Hay que sacar lo mejor de cada uno. Creo que fui brillante en la forma en que organicé el equipo. Defendemos con todas nuestras fuerzas: con nuestro corazón, con nuestra alma. Esta es la derrota más hermosa de mi carrera. Lo dimos todo. Perdimos, pero llegamos a la final".

Un Inter imbatible

El Inter acabaría ganando la Champions frente al Bayern Múnich, la segunda y última 'Orejona' en el palmarés de José Mourinho, que recuerda aquel vestuario como uno de los más comprometidos que ha dirigido. "Construimos un equipo fuerte, un equipo con una gran cultura táctica, con una gran resiliencia, con estabilidad mental para afrontar los momentos difíciles, especialmente en los partidos de eliminatoria, siempre tenemos la oportunidad de ganar", aseveraba.

Barcelona e Inter de Milán volverán a verse las caras en unas semifinales continentales quince años después. Este próximo miércoles, en Montjuïc, los azulgranas, líderes de LaLiga, recibirán a los 'nerazzurri', que pelean por ganar el Scudetto y que llegarán a la Ciudad Condal tras haberse despedido de la Coppa y de la posibilidad de alcanzar el triplete.