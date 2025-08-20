Mourinho se jugará la Champions en el primera 'casa'

Este miércoles se han disputado los partidos de ida de la última eliminatoria previa de la Champions League con el Fenerbahçe de José Mourinho peleando por una clasificación que se le resistió la pasada temporada una eliminatoria antes, frente al Lille francés. Y el cuadro otomano tendrá que obtener un resultado positivo en la vuelta ante el Benfica si no quiere caer eliminado.

En un partido muy 'caliente', el Fenerbahçe no ha podido pasar del empate sin goles en Estambul (0-0) frente a las 'Águilas', pese a que jugaron en superioridad los últimos 20 minutos por la roja que vio el centrocampista luso Florentino Luís tras dos amarillas en apenas dos minutos. El partidazo de Anatoli Trubin impidió a los locales encarar la vuelta con ventaja.

El choque de vuelta se disputará el próximo miércoles a las 21.00 horas en el lisboeta Estádio da Luz y ambos equipos partirán en igualdad de condiciones, ya que hace varias temporadas se suprimió el valor doble de los goles en campo contrario en las eliminatorias europeas de fútbol (sí se mantiene en otros deportes, como la Champions de balonmano).

Por tanto, Mourinho se jugará el regreso a la máxima competición europea en el feudo del primer equipo al que entrenó. Y es que pocos saben que la primera experiencia del luso en los banquillos tuvo lugar en el Benfica, aunque fue efímera, de apenas unas jornadas.

Benfica y Fenerbahçe se jugarán el billete a Champions en Lisboa / EFE

El que fuese asistente y traductor de Bobby Robson y después segundo entrenador con Louis Van Gaal en el Barça no disputa la Champions desde que cayó eliminado en octavos ante el Leipzig en la temporada 2019-20 (0-1 en Londres y 3-0 en tierras alemanas). No la jugó en su segunda temporada en los 'Spurs', en las tres en la Roma ni en la pasada en el 'Fener'.

Remontémonos un par de décadas largas atrás. Tras cuatro temporadas en el Barça, 'Mou' se marchó en julio del año 2000 al no contar con él Llorenç Serra Ferrer y descartó el ofrecimiento de Robson para ser su ayudante en el Newcastle. El luso estaba esperando una oportunidad para 'estrenarse' como primer entrenador.

El Benfica había cedido un empate y una derrota en las primeras cuatro jornadas ligueras y ya estaba a siete puntos del líder Braga, por lo que la directiva decidió destituir al extécnico madridista Jupp Heynckes y ofreció el banquillo a Mourinho con el brasileño Mozer como asistente (había jugado en el club en dos etapas).

'Mou' trató de cambiar bastantes cosas en el equipo, aunque nueve jornadas después el Benfica era sexto con 24 puntos, a siete del FC Porto al que posteriormente haría campeón de Europa. Lo curioso es que el portugués no fue destituido por los resultados, sino por un cambio en la presidencia y por su petición de ampliar el contrato por el acuerdo al que había llegado con el presidente saliente.