Mourinho consuma su enésimo fracaso en Champions

No hubo milagro, ni clasificación, ni nada para el Fenerbahçe de José Mourinho, que se despidió de la posibilidad de pasar a liguilla de Champions tras caer 1-0 ante el Benfica en Portugal, teniendo que conformarse con el pase a la Europa League.

No pudo ser para el equipo turco, que ya en su feudo no logró sacar ventajas y se abonaba a la épica en Lisboa ante unas 'Águilas' que pegaron primero hasta en dos ocasiones. Pavlidis primero al 11' y Barreiro después en el 23' tuvieron la oportunidad de abrir el marcador, pero en ambas ocasiones el VAR lo anuló por fuera de juego.

No fue así al 35', cuando Akturkoglu definió el centro de Barreiro para batir a Livakovic y determinar el 1-0 con el que se irían al descanso. Para la segunda parte intentó Mou agitar el banquillo con la entrada de Yuksek en lugar del amonestado Amrabat, pero ni por esas reaccionó un Fenerbahçe abatido.

También entró Jhon Durán para intentar cambiar la historia, pero poco pudo hacer con un equipo que se quedó con diez: Talisca vio la roja por un codazo al 82' y sepultó las esperanzas de remontada.

EL BASEL HUMILLA AL RANGERS

El Brujas también irá, al igual que el Benfica, al bombo dos gracias a una exhibición en su feudo ante el Rangers, goleándoles por 6-0 para dejar a Escocia sin sus dos grandes representantes -el Celtic cayó ante el Kairat Almaty-.

Por su parte, el Copenhague se valió de los tantos de Andreas Cornelius y Youssofa Moukoko para desquilibrar la balanza y dejar en el camino al Basilea en el Parken Stadion. El 2-0 fue suficiente para colarse en el sorteo de este jueves.

También estará el Qarabag de Azerbaiyán, que cayó 2-3 ante el Ferencváros en el Tofiq Behramov pero mantuvo la ventaja en el global (5-4) para avanzar a la fase de liguilla.