Mourinho se carga a Van Persie para seguir vivo en la Champions

El 2-1 en De Kuip dejó al Fenerbahçe de José Mourinho contra las cuerdas. La temporada pasada, el equipo de Estambul ya quedó fuera de la competición reina tras caer ante el Lille. Vivir la misma sensación esta campaña, después de sufrir una dura derrota ante su eterno rival en Liga, el Galatasaray, habría supuesto un golpe muy duro para el club y su afición. Sin embargo, el ‘Fener’ respondió con una exhibición en el Şükrü Saracoğlu, goleando al Feyenoord por 5-2 y manteniendo vivo el sueño europeo.

The Special One advirtió antes del choque que el estadio del Fenerbahçe sería un auténtico infierno para el Feyenoord, y su gente no le falló. Pese a que el conjunto neerlandés golpeó primero con un gol de Watanabe en el minuto 41, el equipo de Mourinho reaccionó rápido: Archie Brown empató tres minutos después y, apenas 60 segundos más tarde, John Durán anotó el 2-1, dejando la eliminatoria igualada al descanso. Robin van Persie, entrenador del conjunto de Róterdam, no se lo podía creer.

Golün kutlaması gol kadar güzel.

Bu gece keyfimiz Archie & Durán gibi. 🕺🏽 pic.twitter.com/DAPe3jXq82 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2025

Fred, en el 55', puso el 3-1 para clasificar virtualmente al 'Fener'. En Nesyri sentenció la eliminatoria con el 4-1 en el 83'. Watanabe se apuntó su particular doblete en el 89 para recortar distancias, con todo el equipo de Mourinho defendiendo embotellado en su área. Ya era demasiado tarde para dejar escapar el billete.

Anderson Talisca firmó el definitivo 5-2 en el 95 para cumplir el deseo de 'Mou', que tendrá que liquidar al Benfica en la última ronda del play-off para clasificarse a la fase de grupos de la Champions League. Una ronda a todo o nada para conseguir uno de los grandes objetivos del club de Estambul.

Los fantasmas del Lille no asomaron la cabeza

La temporada pasada, Mourinho y el Fenerbahçe tuvieron mala suerte en la fase previa de la Champions League. Lograron empatar la eliminatoria contra el Lille en el minuto 91, forzando la prórroga, pero en el tiempo extra, el Lille, que estaba con un hombre menos, consumó su elimnación tras una mano de Djiku y el posterior gol de Jonathan David.

Las otras eliminatorias

En el resto de eliminatorias, el Qarabag se impuso al Shkëndja (6-1 en el global), el Copenhague goleó al Malmö (5-0), el Pafos sorprendió ante el Dinamo Kiev (3-0), el Viktoria Plzen eliminó al Rangers (4-2) y el Brujas confirmó el declive del Salzburgo (4-2). Más tarde, el Ferencváros esquivó con facilidad al Ludogorets (3-0), el Kairat Almaty eliminó en los penaltis al Slovan Bratislava (2-1), el Benfica resolvió bien ante el Niza (4-0) y el Estrella Roja se impuso ante el Lech Poznan (4-2).