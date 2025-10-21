Mourinho y su Benfica, humillados en Inglaterra

Es muy pronto aún, pero el Benfica de José Mourinho ya está en la cuerda floja de la Champions League. Los lusos perdieron por tercera vez y comprometieron aún más sus opciones de clasificar siquiera a los playoffs, cayendo vapuleados 3-0 ante el Newcastle en Inglaterra. Tres duelos, tres caídas para las ‘Águilas’, las últimas dos con Mou ya en el banquillo, y ambas en el Reino Unido.

Primero el Chelsea y ahora las ‘Urracas’, que se impusieron gracias los goles de Anthony Gordon y Harvey Barnes para dejar en jaque al equipo portugués, incapaz de puntuar en las tres jornadas disputadas hasta ahora.

Sí pudo sumar el Inter en su visita al Union SG, y lo hizo con contundencia, goleando por 0-4 a los belgas. Dumfries, Esposito, Lautaro Martínez y Calhanoglu, este de penalti, fueron los verdugos en el Lotto Park de Anderlecht, dejando a los italianos bordeando la cima de la clasificación.

EL NÁPOLES, TAMBIÉN GOLEADO

No tuvo la misma suerte otro equipo transalpino, el Nápoles, que cayó por 6-2 en su visita al PSV neerlandés, con diez tras la expulsión de Lorenzo Lucca. Los vigentes campeones de sus respectivas ligas se citaron en el Philips Stadion, y la balanza cayó del lado local, incluso después de que McTominay pusiera en ventaja a los visitantes. Un gol en propia puerta de Buongiorno abrió el camino que cerraron Saibari, Pepi y Man (doblete) para el 5-2 definitivo.

También complicada parecía la visita del Borussia Dortmund al Copenhague, aunque los germanos lograron llevarse la victoria por 1-4 tras estar gran parte del partido igualados. Nmecha adelantó al cuadro visitante y Anton, en propia, había puesto el 1-1, pero un penalti convertido por Bensebaini y otros tantos de Nmecha y Fabio Silva dejaron a los de Niko Kovac con su invicto intacto.

Finalmente, el Pafos de Juan Carlos Carcedo sobrevivió, con diez jugadores, en Almaty, arrancando un valioso empate 0-0 al Kairat.