CHAMPIONS LEAGUE
Mourinho y su Benfica, humillados en Inglaterra
Las Águilas cayeron goleadas en su visita al Newcastle (3-0) y sumaron su tercera derrota en las tres jornadas de Champions disputadas. El Inter, por su parte, goleó al Union SG, mientras el PSV aplicó un correctivo al Nápoles
Es muy pronto aún, pero el Benfica de José Mourinho ya está en la cuerda floja de la Champions League. Los lusos perdieron por tercera vez y comprometieron aún más sus opciones de clasificar siquiera a los playoffs, cayendo vapuleados 3-0 ante el Newcastle en Inglaterra. Tres duelos, tres caídas para las ‘Águilas’, las últimas dos con Mou ya en el banquillo, y ambas en el Reino Unido.
Primero el Chelsea y ahora las ‘Urracas’, que se impusieron gracias los goles de Anthony Gordon y Harvey Barnes para dejar en jaque al equipo portugués, incapaz de puntuar en las tres jornadas disputadas hasta ahora.
Sí pudo sumar el Inter en su visita al Union SG, y lo hizo con contundencia, goleando por 0-4 a los belgas. Dumfries, Esposito, Lautaro Martínez y Calhanoglu, este de penalti, fueron los verdugos en el Lotto Park de Anderlecht, dejando a los italianos bordeando la cima de la clasificación.
EL NÁPOLES, TAMBIÉN GOLEADO
No tuvo la misma suerte otro equipo transalpino, el Nápoles, que cayó por 6-2 en su visita al PSV neerlandés, con diez tras la expulsión de Lorenzo Lucca. Los vigentes campeones de sus respectivas ligas se citaron en el Philips Stadion, y la balanza cayó del lado local, incluso después de que McTominay pusiera en ventaja a los visitantes. Un gol en propia puerta de Buongiorno abrió el camino que cerraron Saibari, Pepi y Man (doblete) para el 5-2 definitivo.
También complicada parecía la visita del Borussia Dortmund al Copenhague, aunque los germanos lograron llevarse la victoria por 1-4 tras estar gran parte del partido igualados. Nmecha adelantó al cuadro visitante y Anton, en propia, había puesto el 1-1, pero un penalti convertido por Bensebaini y otros tantos de Nmecha y Fabio Silva dejaron a los de Niko Kovac con su invicto intacto.
Finalmente, el Pafos de Juan Carlos Carcedo sobrevivió, con diez jugadores, en Almaty, arrancando un valioso empate 0-0 al Kairat.
- Barcelona - Olympiacos, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver | UEFA Champions League
- Atento Flick: lo de Sama Nomoko va muy en serio
- Freno de mano en el Barça con Marc Bernal
- Maldini desvela la clave de la victoria del Madrid y opina sobre el enganchón entre Vinicius y Nyom: 'Una jugada fronteriza
- Endrick la lía por las decisiones de Xabi Alonso
- Alerta en el Barça con Ferran, Raphinha y Christensen
- La reacción de Lewy a su lesión: 'Oh mierda, es un problema grave
- José María García, periodista, sobre Florentino Pérez: 'Lo que está haciendo el presidente del Madrid es lamentable y penoso