Mourinho se aferra a la Champions

De cuatro jornadas sin puntuar a dos victorias seguidas. El Benfica de José Mourinho sigue aferrándose a la clasificación a la próxima ronda de la Champions League, especialmente tras vencer al Nápoles italiano en casa (2-0) y reafirmar su mejora europea, mirando con mucho más optimismo los dos partidos finales -uno de ellos ante el Real Madrid- para colarse en los 24 primeros de la liguilla.

"Ninguno me convencerá que estamos fuera de esta Champions", había soltado Mou tras el último partido de local. Con ese espíritu, y apoyados en el triunfo de la pasada jornada ante el Leverkusen, llegaron los aficionados de 'Las Águilas' a un Estadio Da Luz que quería una noche mágica.

Rápidamente encontró su ventaja el equipo luso, gracias al centrocampista colombiano Richard Ríos. El internacional cafetero plantó la ventaja gracias a una asistencia de Ivanovic y, en la segunda etapa, sirvió el balón para que Barreiro pusiera el 2-0 definitivo que les deja en buena posición para afrontar las últimas dos jornadas. Su próxima cita: en Turín ante la Juventus.

Justamente, la 'Vecchia Signora' firmó una victoria en su feudo ante el Pafos chipriota por 2-0. Por su parte, el Leverkusen se valió de un gol de Alex Grimaldo para empatar ante el Newcastle sobre la bocina (2-2), mismo resultado que tuvo el Dortmund recibiendo al Bodo Glimt.