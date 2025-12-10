CHAMPIONS LEAGUE
Mourinho se aferra a la Champions
El Benfica venció al Nápoles en Da Luz y sigue con posibilidades de pasar de ronda
De cuatro jornadas sin puntuar a dos victorias seguidas. El Benfica de José Mourinho sigue aferrándose a la clasificación a la próxima ronda de la Champions League, especialmente tras vencer al Nápoles italiano en casa (2-0) y reafirmar su mejora europea, mirando con mucho más optimismo los dos partidos finales -uno de ellos ante el Real Madrid- para colarse en los 24 primeros de la liguilla.
"Ninguno me convencerá que estamos fuera de esta Champions", había soltado Mou tras el último partido de local. Con ese espíritu, y apoyados en el triunfo de la pasada jornada ante el Leverkusen, llegaron los aficionados de 'Las Águilas' a un Estadio Da Luz que quería una noche mágica.
Rápidamente encontró su ventaja el equipo luso, gracias al centrocampista colombiano Richard Ríos. El internacional cafetero plantó la ventaja gracias a una asistencia de Ivanovic y, en la segunda etapa, sirvió el balón para que Barreiro pusiera el 2-0 definitivo que les deja en buena posición para afrontar las últimas dos jornadas. Su próxima cita: en Turín ante la Juventus.
Justamente, la 'Vecchia Signora' firmó una victoria en su feudo ante el Pafos chipriota por 2-0. Por su parte, el Leverkusen se valió de un gol de Alex Grimaldo para empatar ante el Newcastle sobre la bocina (2-2), mismo resultado que tuvo el Dortmund recibiendo al Bodo Glimt.
- Barcelona - Eintracht Frankfurt, en directo: Champions League hoy, en vivo
- Mercado de fichajes, hoy 9 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Barcelona - Eintracht Frankfurt: reacciones, polémicas y última hora
- El superordenador de Opta deja al Barça fuera del top 8 de la clasificación de la Champions
- Así quedan los cruces de la Copa del Rey 2025-26: todos los emparejamientos de dieciseisavos
- El viaje espiritual de Ronald Araujo para recuperar fuerzas
- Flick: 'Lamine ha tenido una pequeña decepción, pero es normal
- Lo que no se vio del Barça - Eintracht: Ovación a Ter Stegen, Koundé y CAT, Eric haciendo de capitán...