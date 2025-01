"Guardiola es un referente"

El Paris Saint-Germain se juega media temporada este miércoles en el Parque de los Príncipes. Los franceses están contra las cuerdas en la Champions League, ahora mismo fuera de los puestos que dan acceso a la eliminatoria de dieciseisavos de final, y de perder contra el Manchester City, con una serie de improbables carambolas, podrían incluso quedar apeados de la máxima competición continental a las primeras de cambio.

Algo más que un partido

Luis Enrique sabe que se juega algo más que tres puntos en la visita de Pep Guardiola a la Ciudad de la Luz, aunque el asturiano no dudó en regalar los oídos a su colega y amigo. Ambos gestaron una bonita relación cuando militaban en el Barcelona, que se ha mantenido a lo largo de estos años.

En la rueda de prensa previa al partido, Lucho elogió la figura de Guardiola, al que considera el mejor entrenador de todos los tiempos. "Guardiola llevó el 4-3-3 del Barça al modelo casi perfecto en su etapa en Barcelona. Es un número uno, un referente, un entrenador único, con mucha personalidad. Una persona que ha innovado en el mundo del fútbol", dijo el gijonés sobre su homólogo en el City.

Un pionero

Pero no se quedó ahí Luis Enrique, que reconoce en la figura del de Santpedor un innovador que ha cambiado la filosofía de juego de un país muy poco dado a los cambios futbolísticos como es Inglaterra. "Ha abierto la manera de jugar en Inglaterra. Y eso le ha llevado al éxito. Ha abierto las puertas a muchísimos entrenadores que están ahora en la Premier League. Sin ninguna duda, los valores de Guardiola, yo me conformo con esos valores", espetó el exazulgrana.

Pep Guardiola, en un partido de esta temporada / X

Las palabras de Luis Enrique contrastan con las dedicó a Xavi Hernández cuando éste era entrenador del Barcelona. El asturiano desmereció el trabajo del técnico egarense del que llegó a decir: “El Barça no es un equipo dominante y no es un equipo defensivamente bueno. No tiene calidad defensiva”, aseveró en su documental de 'Movistar'. “Juegan al pelotazo. Ter Stegen batió el récord de pases largos. Juegan como el Eibar”, afirmó.